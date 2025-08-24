Menzil'deki Miras Kavgası Ülke Sınırlarını Aştı! İngiliz Yargısından Şok Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Elhüseyni'in (Abdulbaki Erol) hayatını kaybetmesi sonrası üç oğlu Saki Elhüseyni, Fettah Elhüseyni ile Mübarek Elhüseyni arasındaki miras kavgası büyüyor. Kardeşlerin pek çok şirketin de dahil olduğu mal varlığı savaşı şimdi de İngiltere'ye kadar uzandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; cemaatin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool kentinde birer dergâhı bulunuyor. Kardeşlerden Mübarek Elhüseyni’nin bu dergâh binalarını almak için Londra merkezli şirket kurduğu, şirket üzerinden “kurgusal alım satım” işlemi yaparak binaları değerinin 5’te 1’i değerinde devraldığı öğrenildi.

SAHTE ALIM-SATIM İŞLEMİ

Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılan sahte alım satım işlemi sonucunda, toplam 5 milyon İngiliz Sterlini (277 milyon 184 bin TL) değerindeki iki dergâh binası Mübarek’in şirketine 1 milyon 25 bin İngiliz Sterlini (56 milyon 822 bin TL) bedeli karşılığında devredildi. Aynı gün içinde ise para diğer kardeş Emin Elhüseyni’nin banka hesabına havale edilerek geri çekildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' DAVASI

Söz konusu kurgusal alım-satım işlemi sonrasında konu İngiliz mahkemelerine taşındı. Mahkeme söz konusu işlemi durdurma kararı verip Mübarek ile Emin Elhüseyni’den savunma talep etti. Dava sonucunda mahkeme, tapuların tekrar Molla Abdurrahman’a devredilmesine ve Mübarek ile Emin Elhüseyni hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açılmasına karar verdi.

