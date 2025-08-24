Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ağustos tarihinde 6.1'lik dehşeti yaşayan Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor. Binlerce artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede bugün de bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Balıkesir'de saat 12.46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 14.57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi