Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından binlerce artçı sarsıntının kaydedildiği Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre, saat 12.46'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 14.57 kilometre. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
10 Ağustos tarihinde 6.1'lik dehşeti yaşayan Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor. Binlerce artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede bugün de bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'de saat 12.46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 14.57 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-24
Saat:12:46:53 TSİ
Enlem:39.23722 N
Boylam:28.03722 E
Derinlik:14.57 km
Detay:
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
#DEPREM
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
24.08.2025, 12:46:53 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 8.9 km#Kandilli
