Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından binlerce artçı sarsıntının kaydedildiği Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre, saat 12.46'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 14.57 kilometre. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

Son Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ağustos tarihinde 6.1'lik dehşeti yaşayan Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor. Binlerce artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede bugün de bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Balıkesir'de saat 12.46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 14.57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Ankara'nın Altında Bekleyen Tehlike! Kentin İçinden Geçiyor, 6 Şiddetinde Deprem OlabilirAnkara'nın Altında Bekleyen Tehlike! Kentin İçinden Geçiyor, 6 Şiddetinde Deprem OlabilirGüncel

Prof. Dr. Osman Bektaş O Bölgeyi İşaret Edip Uyardı: 6 Büyük Deprem Üreten Fay Bloğu Harekete Geçti!Prof. Dr. Osman Bektaş O Bölgeyi İşaret Edip Uyardı: 6 Büyük Deprem Üreten Fay Bloğu Harekete Geçti!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Balıkesir Deprem
Son Güncelleme:
Denizde 68 Metre Derinlikte Bulundu: Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Nasıl Çıkarılacak? Özel Ekip Devrede! 68 Metre Derinlikte Bulundu: Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Nasıl Çıkarılacak? Özel Ekip Devrede!
Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor
Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz
Telefonunuz Suya Düştüyse Panik Yapmayın! İşte Cihazınızı Kurtarmanın Etkili Yöntemleri Telefonunuz Suya Düştüyse Panik Yapmayın! İşte Cihazınızı Kurtarmanın Etkili Yöntemleri
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor