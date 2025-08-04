Jandarma Tayinlerinde Çarpıcı 'Menzil' İddiası, 15 Temmuz Gazisi Komutan Neden Görevden Alındı?

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde geçen hafta gerçekleşen Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki terfilere ve emekli sevklerine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı taşıdı.

“Jandarma tayinlerinde Menzil gölgesi” başlıklı bir yazı kaleme alan Öztürk, Menzil tarikatının atama ve görevden almalarda belirleyici olduğunu ileri sürdü.

Öztürk yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadelede önemli görevler üstlenmiş, Devlet Övünç Madalyası sahibi Balıkesir Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan'ın görev sürelerini tamamlamadan merkeze çekilmesine dikkat çekti.

Öztürk “O gece Albay Nurettin Alkan darbeci gruba karşı mücadele ederken kolundan yaralandı. Bu onun ilk gaziliği değildi. 1993'te bölücü terör örgüt Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yol kesmişti. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Alkan, teröristlerle çatıştı. Bindiği araç adeta kevgire çevrildi. Hem kendisi, hem şoförü yaralandı. Albayın atanması gereken göreve, Nurettin Alkan'ı Tümgeneral rütbesiyle atadılar. Nasıl olsa onur meselesi yapıp istifa edeceği düşünüldü. O zaman bu durumu soranlara, 'Türk milletine hizmetin yeri yoktur' deyip üzüntüsünü içine attı.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Menzil tarikatının etkili olduğu basında sıkça yer alıyor. Geçen yıl tarikatın önde gelen isimlerinden birisinin Genel Komutanlığa gidip bazı generallerle fotoğraf çektirip bunu paylaştığını da hatırlatalım. Daha önce olmayan bazı görüntüler, söylemler de eksik olmuyor. Örneğin, komutanla görüşmesi gereken alt rütbedeki isimlere daha çok komutanın namazda olduğu, camiye gittiği söyleniyor. Oysa aynı karargahta geçmişte de namaz kılan, camiye gidenler vardı. O zaman, benzer durumda, komutanın şu anda uygun olmadığı, camiye gittiyse de dışarıda olduğu belirtilirdi.

Jandarmada tarikat iddialarıyla ilgili çok sayıda soru önergesi verildiğini hatırlatan Öztürk, “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’nın en azından milletvekillerinin iddialarını cevaplandırmalı” dedi.

Kaynak: Sözcü