Menzil'de Kardeş İtirafları! Tüm Akçeli İşleri Anlattı

Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından kardeşler arasındaki miras kavgası düğüm halini aldı. Yıllardır çözülemeyen paylaşım kavgasında taraflar cemaat vakıflarının bütçesini kendi menfaatlerine kullanmak ve mülkler üzerinde tahribat yaratmakla birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Son olarak cemaat ‘Menzil’de ne oldu’ başlıklı bir açıklama yayımladı. Küçük kardeş Muhammed Mübarek Elhüseyni bu açıklamayla abisinin iddialarına yanıt verdi. Söz konusu açıklama Menzil’de nasıl bir özerk yapı kurulduğunun ispatı niteliğinde.

MENZİL ŞEYHİ KÖYÜ SATIN ALMIŞ

Miras kavgası üzerine yapılan açıklamada köyün 1971 yılında Abdülhakim Elhüseyni tarafından satın alındığı belirtildi. Açıklamada köyün 1993 yılından itibaren bir ziyaret beldesi olarak inşa edilmeye başlandığı aktarıldı.

ŞERİAT HÜKÜMLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Köy içinde yeni bir projelendirmeyle inşaatlara başlandığı vurgulanan açıklamada kadınlara yönelik haremlik selamlık uygulamalar da dikkat çekti. Açıklamada “İçerisinde ilim meydanı, çorbahane, bedesten, kadınlar tarafındaki meydan, kadınların köy meydanına girmeden Merkad-ı Şerifi ziyaret edebilecekleri mahremiyete uygun alanları barındıran güzel bir proje hayata geçirilmiştir” denildi.

‘3 HALİFEDEN OLUŞAN ŞERİAT MAHKEMESİ’

Kardeşler kendi aralarındaki miras kavgasını çözmeyince köyün içinde bir şeriat mahkemesi kurulduğu aktarıldı. Buna göre halife denen kişiler sorunu çözecekti. Hakem Heyeti adını verdikleri bu mahkeme şöyle anlatıldı: “Menzil’de toplanan 3 halifeden oluşan hakem heyeti tarafından, caminin batısındaki alanlarla ilgili olarak iddia sahiplerince ortaya atılmış ‘akd-i fasid’ iddiası tetkik edilmiştir. Ve taraflar bir araya getirilerek beyanları dinlenmiştir.”

KÖYÜN İÇİNDE CAMİ YOLSUZLUĞU

Yardım ve bağışlarda yapılan yolsuzluklara da değinilen açıklamada ‘cami yapılacak’ diye toplanan parayla ticari faaliyet yapıldığı iddia edildi. Açıklamada şöyle dendi: “Rahmetli Gavsımızın ve Menzil’in ismi kullanılarak sosyal medya üzerinden para toplanmış ve ‘cami için’ denilerek toplanan bu paralarla içinde şahsi ofislerin bulunduğu garabet bir bina inşa edilmiştir. Menzil köy projesine verilen zarar bu binayla da sınırlı kalmamış, yeni dükkanlar, proje kapsamında olmayan yapılar inşa edilmiştir.”

'BEN BU KÖYÜN AĞASIYIM'

Menzil’den yapılan açıklamada büyük kardeşin kendini köyün ağası ilan ettiği de belirtildi. Köyde yapılmakta olan inşaat projesine ilişkin aktarılan kavga şöyle anlatıldı: “Konuyla ilgili Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni tarafından sonraki aylarda, ‘Gelin inşaatları birlikte yapalım’ denilmiştir. Akabinde ‘Bu inşaatı ben yapacağım ama projeye sadık kalacağım’ denilmesine rağmen ilerleyen haftalarda ‘Proje tanımam, ben istediğim gibi yapacağım’ denilmiştir. Devamında ‘Ben bu köyün ağasıyım, bunu herkese duyurun, bilsinler, ben ne dersem o olacak’ söylemleri, aslında yaklaşımın ne olduğunu kamuoyuna net bir şekilde göstermiştir.”

KAVGA 2 YILDIR DİNMEDİ

Cemaat üyelerinin Gavs olarak da tanımladığı Menzil Şeyhi Abdülbaki Elhüseyni 2023 yılının Temmuz ayında öldü. Ölümün ardından kısa sürede kardeşler birbirleriyle kavgaya başladı. Büyük kardeş Muhammed Saki Elhüseyni Serhendi isimli bir vakıf, Nezir isimli bir dernek ve pek çok şirket kurdu. Kardeşler cemaat üyelerini kendi taraflarına çekmeye çalıştı.

Miras kavgaları devam ederken Saki Elhüseyni 14 milyar liralık servetin yönetildiğini, küçük kardeşlerinin cemaatin vakıflarına yapılan bağışlarla lüks arabalar alıp pahalı restoranlarda harcandığını söyledi. Köydeki camilerden birinde hak iddia eden kardeşlerin müritleri arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga jandarma ekiplerince ayrıldı.

Taraflar arasındaki sorunları kendi aralarında kurdukları ‘şeriat mahkemelerinde’ çözemeyince medeni hukuka başvurmak zorunda kaldılar. Saki Elhüseyni kardeşlerine FETÖ gibi davranmakla da suçlamıştı.

KAVGA BEŞTEPE'YE Mİ UZANDI?

Saki Elhüseyni bir ses kaydında söz konusu miras kavgasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini iddia etmişti. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de Meclis’e getirdiği soru önergesinde Saki Elhüseyni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin iddialara yer verdi.