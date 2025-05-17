TSK’dan Büyük Başarı! İlk 3’te Sadece Türkiye Var

Yarışma, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ ve Komando Okulu ile Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan gelen keskin nişancı timleri mücadele etti. Ayrıca, Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan’dan gözlemciler de yarışmayı takip etti.

TÜRKİYE 8 TİMLE KATILDI

Toplam 18 ülkenin katıldığı ve 26 timin yer aldığı organizasyonda Türkiye, Kara, Deniz ve Özel Kuvvetler Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan toplam 8 timle temsil edildi.

Yarışma sonunda, performanslarına göre ülkelerin timlerine madalyalar verildi. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalyaya layık görülürken, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalya kazandı. Bronz madalyalar ise Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk’a verildi.

Kaynak: DHA