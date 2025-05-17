TSK’dan Büyük Başarı! İlk 3’te Sadece Türkiye Var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı timlerin başarısını açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki tim yarışmayı 1'inci ve 2'nci sırada tamamlarken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait tim 3'üncülük elde etti.

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Yarışma, Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ ve Komando Okulu ile Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan gelen keskin nişancı timleri mücadele etti. Ayrıca, Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan’dan gözlemciler de yarışmayı takip etti.

TSK’dan Büyük Başarı! İlk 3’te Sadece Türkiye Var - Resim : 1

TÜRKİYE 8 TİMLE KATILDI

Toplam 18 ülkenin katıldığı ve 26 timin yer aldığı organizasyonda Türkiye, Kara, Deniz ve Özel Kuvvetler Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan toplam 8 timle temsil edildi.

TSK’dan Büyük Başarı! İlk 3’te Sadece Türkiye Var - Resim : 2

Yarışma sonunda, performanslarına göre ülkelerin timlerine madalyalar verildi. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalyaya layık görülürken, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalya kazandı. Bronz madalyalar ise Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk’a verildi.

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Kaynak: DHA

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