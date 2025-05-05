TSK, PKK'nın Kullandığı Mağarayı Buldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TSK'nın Pençe-Kilit Operasyonu alanında gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'nın kullanmakta olduğu bir mağarayı buldu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi."

Kaynak: İHA