Popüler Markanın Oda Kokusu Toplatılıyor! Risk Tespit Edildi...

Bella Maison’un Black Oud oda kokusunda güvenlik açığı tespit edildi. Ürünün kimyasal yanık riski taşıdığı belirtildi. Dokunsal uyarı işareti bulunmayan ürünler toplatılıyor. Satışı ve yeniden piyasaya sürülmesi yasaklandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Popüler Markanın Oda Kokusu Toplatılıyor! Risk Tespit Edildi...

Ticaret Bakanlığı, sağlık için risk oluşturabilecek ürünleri açıklamayı sürdürüyor. Bu ürünler için piyasaya sürülmesi yasaklanıyor. Eğer piyasa olan bir üründe risk tespit edilmişse, toplatma kararı veriliyor.

ODA KOKUSUNDAKİ TEHLİKE

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuru, tüketicileri endişelendirdi. Tan Invest Dış Ticaret A.Ş.’ye ait Bella Maison markasının “Black Oud” adlı oda kokusunda, kimyasal yanık ve yaralanmalara yol açabilecek ciddi bir güvenlik riski tespit edildi.

ÜRÜNLER TOPLATILACAK

Ürün ambalajında bulunması gereken dokunsal uyarı işaretinin yer almaması nedeniyle, hem piyasadan toplatılmasına hem de tekrar satışının yasaklanmasına karar verildi. Gerekçe olarak, kimyasal maddelerin etiketlenmesine dair yönetmeliğe aykırılık gösterildi.

Güvensizlik nedeni olarak, şu ifadelere yer verildi:

"Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (TS en ISO 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır."

Popüler Markanın Oda Kokusu Toplatılıyor! Risk Tespit Edildi... - Resim : 1

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