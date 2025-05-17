Şirin Görüntünün Ardında Yatan Tehlike! Bakanlık Toplatma Kararı Aldı

Ticaret Bakanlığı, bebek giysinindeki tehlikeyi duyurdu. Söz konusu ürün hakkında apar topar toplatma kararı alındı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Şirin Görüntünün Ardında Yatan Tehlike! Bakanlık Toplatma Kararı Aldı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yaptığı bildirimde, bir bebek giyim ürününde can güvenliğini tehlikeye atan durumu bildirdi.

Vatandaşların güvenli ürünlere ulaşımına ilişkin çalışmalar sürerken, Ticaret Bakanlığı düzenli aralıklarla vatandaşın canını ve sağlığını tehlikeye atan ürünleri GÜBİS’te duyuruyor. Bu ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

Luggi Baby isimli markanın ürettiği ‘12-18 Aylık Mix Dondurma Desenli Atlet Body Lg-5000’ isimli üründe boğulma tehlikesi tespit edildiği bildirildi. Söz konusu ürünün taşıdığı risk, “Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar” olarak açıklandı.

Şirin Görüntünün Ardında Yatan Tehlike! Bakanlık Toplatma Kararı Aldı - Resim : 1

Güvensizlik nedeni ise, “dişi çıt çıt 69,52 newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir” ifadeleriyle açıklandı.

Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve ürün için toplatma kararı alındığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'de Satılan Popüler Bebek Ürününde Büyük TehlikeTicaret Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'de Satılan Popüler Bebek Ürününde Büyük TehlikeEkonomi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Bebek
Bakanlıktan Kritik Karar! 4 Ay Boyunca Yasak... Uymayanlara Ceza Yolda 4 Ay Boyunca Yasak! Uymayanlara Ceza Yolda
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Vatandaşın Sağlığını Hiçe Sayacaklardı! Piyasaya Sürülmeden 40 Ton Yakalandı Vatandaşın Sağlığını Hiçe Sayacaklardı! 40 Ton Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor
Cumhurbaşkanı'ndan 7 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması Cumhurbaşkanı'ndan 7 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması
Osimhen Transferinde Sürpriz Zirve! Gemiler Yakıldı Osimhen Transferinde Sürpriz Zirve! Gemiler Yakıldı