Şirin Görüntünün Ardında Yatan Tehlike! Bakanlık Toplatma Kararı Aldı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yaptığı bildirimde, bir bebek giyim ürününde can güvenliğini tehlikeye atan durumu bildirdi.

Vatandaşların güvenli ürünlere ulaşımına ilişkin çalışmalar sürerken, Ticaret Bakanlığı düzenli aralıklarla vatandaşın canını ve sağlığını tehlikeye atan ürünleri GÜBİS’te duyuruyor. Bu ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

Luggi Baby isimli markanın ürettiği ‘12-18 Aylık Mix Dondurma Desenli Atlet Body Lg-5000’ isimli üründe boğulma tehlikesi tespit edildiği bildirildi. Söz konusu ürünün taşıdığı risk, “Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar” olarak açıklandı.

Güvensizlik nedeni ise, “dişi çıt çıt 69,52 newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir” ifadeleriyle açıklandı.

Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve ürün için toplatma kararı alındığı bildirildi.