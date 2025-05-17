Büyük Tepki Çekmişti... İsrailli Şarkıcı Yasmin Levy'in İstanbul Konseri İptal Edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Türkiye’de vereceği konserler sosyal medyada gündem olmuş, kullanıcılar tarafından tepki çekmişti.

Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi. Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.

Kaynak: İHA