Gazze Şeridi'nde Katliam! 24 Saatte 109 Kişi Öldürüldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bir buçuk yıldır aralıksız düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'in katliamlarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 109 artarak 53 bin 119'a yükseldi.

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Gazze Şeridi'nde Katliam! 24 Saatte 109 Kişi Öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ederken, son dönemde ateşkes anlamasına rağmen saldırılar hız kesmedi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bir yazılı açıklama yayımlayarak saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 109 ölü ve 216 yaralının getirildiği belirtilirken, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 985 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 173 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde Katliam! 24 Saatte 109 Kişi Öldürüldü - Resim : 1

TOPLAM CAN KAYBI 53 BİN 119 OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 119'a, yaralıların sayısının da 120 bin 214'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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