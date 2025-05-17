Restoranda Şoke Eden Kural! Tabağını Bitirmeyene Para Cezası

Tüm dünyada restoranlarda yapılan değişik uygulamalar sık sık gündeme gelirken, son olarak Almanya'nın Erfurt kentinde Çin restoranı Goldener Wok'un yaptığı hamle çok konuşuldu. Açık büfe uygulaması olan restoranda bu sistem yüzünden çok fazla israf olduğunu fark eden işletme sahibi Chien-Yung Cheok duruma isyan ederek ilginç bir çözüm buldu.

Cheok, Alman basınına yaptığı açıklamada öğleleri 15.50 euro, akşamları da 23.50 euro karşılığında açık büfe uygulaması olduğunu ancak bunun büyük bir israfa neden olduğu belirterek artık restoranda bitirilmeyen her tabak için beş euro, içilmeyen her içecek için de iki euro ek ücret aldığını söyledi.

'AMACIM PARA DEĞİL İSRAFA DUR DEMEK'

Müşterilerin bazıları bunu tepkiyle karşılasa da Cheok, uygulamaya neden ihtiyaç duyduğunu onlara anlattığında kendisini anladıklarını ifade etti. Bu uygulamayı getirmesinin ardından ekonomik olarak da rahatladığını ve fiyatları da zam yapmadan sabit tutabildiğini aktaran restoran sahibi, israfa para cezası getirmese maliyetinin çok artacağını belirtti.

Pek çok restoran müdavimi uygulamayla ilgili bir sorunları olmadığını anlatırken, restoran sahibi de bu uygulamanın başarılı olduğunu söyledi ve çöpe giden yemek miktarının yüzde 30 ila 50 oranında azaldığını bildirdi. Çin'de çok yoksul bir çocukluk geçirdiğini ve açlığın ne demek olduğu bildiğini ifade eden Cheok, amacının para değil israfa karşı durmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi