Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu

SALGIN SONRASI BÜYÜK ÇIKMAZA GİRDİ

Son yıllarda başta ABD olmak üzere Avrupa ve Türkiye dahil birçok ülkede restoran sektöründe sıkıntılar baş gösterdi. Artan maliyetler, azalan müşteri harcamaları ve kiralardaki yükseliş nedeniyle pek çok restoran ya küçülmeye gitti ya da iflas başvurusunda bulundu. ABD'de son olarak büyük bir restoran zincirinin daha bu dalgaya kapılması dikkat çekti.