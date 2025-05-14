Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu
Sebze ve bitki bazlı menüleriyle özellikle sağlıklı yaşam tarzını benimseyenler arasında popülerlik kazanan ünlü restoran zinciri, ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde toplam 18 şubesi bulunan ve merkezi Miami Beach’te bulunan CHG US Holdings, faaliyetlerini sürdürebilmek için iflas koruma başvurusu yaptı.
SALGIN SONRASI BÜYÜK ÇIKMAZA GİRDİ
Son yıllarda başta ABD olmak üzere Avrupa ve Türkiye dahil birçok ülkede restoran sektöründe sıkıntılar baş gösterdi. Artan maliyetler, azalan müşteri harcamaları ve kiralardaki yükseliş nedeniyle pek çok restoran ya küçülmeye gitti ya da iflas başvurusunda bulundu. ABD'de son olarak büyük bir restoran zincirinin daha bu dalgaya kapılması dikkat çekti.
İFLAS KORUMASINDA BULUNDU
Bitki bazlı mutfağıyla bilinen Planta adlı restoran zincirinin sahibi olan CHG US Holdings, şirket yapısını yeniden düzenlemek amacıyla 17 iştirakini de kapsayan bir başvuruyla, ABD iflas yasalarının 11. Bölümü kapsamında Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurdu. Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, varlıklarının 50.000 ila 100.000 dolar arasında, borçlarının ise 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.
EN BÜYÜK BORÇ BU YERLERE GİDİYOR
Dosyadaki detaylara göre, en yüksek borçlardan bazıları şu şekilde sıralanıyor:
8461 Melrose Avenue adlı mülk sahibine 613.000 doları aşan borç,
Saul Ewing Arstein & Lehr LLP hukuk firmasına 316.000 dolarlık ödeme,
13 W 27 Leasehold LLC adlı mülk sahibine 203.000 dolar,
Friedman Properties şirketine 180.000 doları aşkın borç,
Baldor Specialty Foods adlı tedarikçiye ise 176.000 dolar civarında ödeme yükümlülüğü bulunuyor.
18 AYRI DAVA İÇİN ORTAK YÖNETİM TALEBİ
Şirketin mahkemeye sunduğu belgelerde, mevcut idari giderlerin karşılanmasının ardından teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca, şirketin farklı taraflarla yaşadığı 18 ayrı dava için tek bir dosyada yönetim yapılmasını talep ettiği bildirildi.