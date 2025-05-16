Batı Şeria'da Filistinlilerin Araçları Ateşe Verildi

İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Selfit kentlerinde Filistinlilere ait araçları yaktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını, Selfit kentinin batısındaki Burkin beldesi yakınlarındaki sanayi bölgesinde Filistinlilere ait 14 araç ateşe verildi.

Filistin topraklarını gasp eden yüzlerce İsrailli Burkin yakınlarında toplandı ve gece boyunca yolları kapatıp Filistinlileri tehdit etti. İsrail’e ait çok sayıda buldozer, beldedeki toprakları yok ederek, İsraillilerin gasbettiği toprakları genişletme çalışmalarına devam etti.

MÜLKLERİ TAHRİP EDİYOR

İsrail ordusu çarşamba akşamından bu yana Burkin beldesini abluka altında tutuyor; bir İsrailli kadının öldüğü, eşinin ise yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen kişiyi arama gerekçesiyle bölgede soruşturmalar yürütüyor. Bu süreçte Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleşiyor ve mülkleri tahrip ediliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus’un batısındaki Mesudiye bölgesinde belediyeye ait bir su kuyusunun bekçisine saldırdı ve aracını ateşe verdi.

Kaynak: AA