Hamas'ın Üst Düzey İsmine Suikast Girişimi! İsrail Gazze'de Yine Hastane Bombaladı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
İsrail ordusu, Gazze'deki kanlı saldırılarına devam ediyor. Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresi, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya uğradı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Öte yandan saldırının asıl hedefinin Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.
İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail, son olarak, Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne bir dizi bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.
16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti.
Kaynaklar, hastanenin avlusuna ve çevresine 9 füzenin isabet ettiğini belirtti.
'HEDEFTE MUHAMMED SİNVAR VARDI' İDDİASI
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA-İHA