Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış' Diplomasisi! İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü: 'Aralanan Fırsat Penceresi Kaçırılmamalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesinde müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış' Diplomasisi! İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü: 'Aralanan Fırsat Penceresi Kaçırılmamalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIR'

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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