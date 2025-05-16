New York Borsası, Güne Yükselişle Başladı.

Dow Jones endeksi güne yüzde 0,08’lik artışla 42.356,20 puandan başladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 5.929,09 puana, Nasdaq endeksi ise aynı oranda artışla 19.151,54 puana ulaştı.

New York Borsası, Güne Yükselişle Başladı.

ABD ile Çin arasında varılan geçici tarife anlaşması ve enflasyonda gözlenen yavaşlama, yatırımcı güvenini artırarak piyasaların pozitif bir açılış yapmasını sağladı.

ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi 6 baz puan düşerek yüzde 4,39 seviyesine gerilerken, dolar endeksi de yüzde 0,14 oranında azalarak 100,74’e indi.

Makroekonomik verilerde ise, nisan ayında ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin aksine yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde, ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı yüzde 1,6 yükselirken, verilen inşaat izinlerinde ise yüzde 4,7’lik bir düşüş kaydedildi.

Kaynak: AA

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