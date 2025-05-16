SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler ile Memurlar İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Maaş Alacak, Rakamlar Netleşiyor

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş artışlarıyla ilgili beklentiler güç kazanmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk ay sonra netleşecek zam oranları için kritik belirleyici olan mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca kişinin gündeminde yerini koruyor. Zam oranlarının kesinleşmesi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı yeni enflasyon rakamlarına bağlı olacak.

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SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler ile Memurlar İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Maaş Alacak, Rakamlar Netleşiyor

Ocak ayında yapılan artışla en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli maaşı ise 19 bin 617 liraya yükselmişti. Nisan ayı itibarıyla açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu fark, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 13,36, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 12,29 olarak hesaplandı.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA YANSIYACAK

Temmuz ayında memurlar için enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da maaşlara yansıtılacak. Bu nedenle nihai artış oranı enflasyon verilerine göre şekillenecek.

SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler ile Memurlar İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Maaş Alacak, Rakamlar Netleşiyor - Resim : 1

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ YÜZDE 17'Yİ AŞIYOR

Ekonomistlerin öngörülerine göre, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,20, haziran ayında ise yüzde 1,70 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 17,82’ye yükselebilir. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri için toplam maaş artışı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde yaklaşık yüzde 16,71 olarak hesaplanıyor.

SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler ile Memurlar İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Maaş Alacak, Rakamlar Netleşiyor - Resim : 2

KARAR TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Sonuçlar, mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu süreçte zam oranlarının nihai şekli almasıyla birlikte memur ve emekliler yeni maaşlarını temmuz ayında almaya başlayacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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