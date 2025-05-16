Mevduatı Yaz Sıcağı Vurdu: Bu Rakam Resmen Maaşa Bağlıyor!
Son dönemde Türkiye’de uygulanan sıkı para politikası, Türk Lirası'na olan ilgiyi artırdı. Bu kapsamda, bankaların vadeli mevduat faiz oranları da yükselişe geçti. Özellikle enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırımlarına devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları, mevduat faizlerini %53 seviyesine kadar taşıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
TL cinsinden mevduat yatırımları, yatırımcılara kısa vadede önemli gelirler sunuyor. Özellikle 3 milyon TL gibi yüksek bir birikimi olan tasarruf sahipleri için 32 günlük vadede elde edilebilecek net kazanç dikkat çekici seviyelere ulaştı.
BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
Mayıs ayı itibarıyla bankalar, 32 gün vadeli mevduatlarda %37 ile %53 arasında değişen oranlarla faiz teklif ediyor. En yüksek getiriyi sunan banka ise Fibabanka oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar şu şekilde sıralanıyor:
Fibabanka Kiraz Hesap (%53 faiz): 32 gün sonunda yaklaşık 118.488 TL net kazanç.
Cepteteb Marifetli Hesap (%52 faiz): Yaklaşık 116.252 TL getiri sağlıyor.
QNB Finansbank & ING (%51 faiz): 32 günlük kazanç 114.016 TL seviyesinde.
Akbank, OdeaBank, DenizBank (%50 faiz): Yaklaşık 111.781 TL gelir sunuyor.
Not: Bu kazançlar stopaj kesintileri sonrasında elde edilen net tutarları yansıtmaktadır. Faiz oranları zamanla veya müşteriye özel koşullarla değişiklik gösterebilir.
UZMANLARDAN FAİZ UYARISI
Ekonomistler, yüksek enflasyonun sürdüğü bir ortamda politika faizlerinin de uzun süre yüksek seyretmesini bekliyor. Bu durum mevduat yatırımının kısa vadede cazibesini artırıyor. Ancak uzmanlar, yatırımcıların faiz oranlarını düzenli olarak kontrol etmeleri, farklı bankalarla vade sonunda elde edecekleri getirileri karşılaştırmaları gerektiğini belirtiyor.
MEVDUAT YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlik, yatırımcıları yeniden TL mevduatlara yönlendirdi. Mevduatlar, özellikle büyük birikimlerde düşük riskli ve öngörülebilir bir getiri sunduğu için dikkat çekiyor. 3 milyon TL gibi yüksek bir birikimi olan yatırımcılar, 32 gün gibi kısa bir sürede asgari ücretin katbekat üzerinde kazanç elde edebiliyor.