Mevduatı Yaz Sıcağı Vurdu: Bu Rakam Resmen Maaşa Bağlıyor!

MEVDUAT YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlik, yatırımcıları yeniden TL mevduatlara yönlendirdi. Mevduatlar, özellikle büyük birikimlerde düşük riskli ve öngörülebilir bir getiri sunduğu için dikkat çekiyor. 3 milyon TL gibi yüksek bir birikimi olan yatırımcılar, 32 gün gibi kısa bir sürede asgari ücretin katbekat üzerinde kazanç elde edebiliyor.