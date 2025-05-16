Google'dan Yapay Zeka Hamlesi: Erişemeyeceğiniz Hiçbir Şey Kalmayacak

Yeni güncellemenin en dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların artık görseller üzerinden yapay zekayla etkileşime geçebilecek olması. Android’in görme engellilere yönelik ekran okuyucusu TalkBack, artık Gemini yapay zekasıyla entegre çalışarak görsellerin içeriği hakkında detaylı açıklamalar sunabiliyor. Örneğin, size gönderilen bir fotoğraf üzerinden, resimdeki nesnenin ne olduğu, markası, rengi gibi ayrıntılar hakkında doğrudan soru sorabiliyor ve yanıt alabiliyorsunuz.

ALTYAZI GÜNCELLEMESİ YAPILDI

Google ayrıca, Android’deki gerçek zamanlı altyazı özelliği “Expressive Captions”ı da daha gelişmiş hale getiriyor. Bu özellik, sadece söylenen kelimeleri değil, aynı zamanda konuşmanın tonunu ve duygusunu da analiz ederek daha anlamlı ve etkili altyazılar oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede, işitme engelli kişilerin yanı sıra herkes için daha kapsayıcı bir dijital iletişim ortamı sağlanmış olacak.

CHROME KULLANICILARI İÇİN PDF KOLAYLIĞI

Güncellemeyle birlikte Google Chrome tarayıcısında da önemli bir erişilebilirlik iyileştirmesi hayata geçiriliyor. Artık masaüstü Chrome'da taranmış PDF dosyaları, yapay zeka desteğiyle otomatik olarak tanınarak ekran okuyucularla uyumlu hale geliyor. Kullanıcılar bu belgeler üzerinde metin vurgulama, kopyalama, arama yapma gibi işlemleri daha kolay gerçekleştirebilecek. Bu gelişme özellikle görme engelli kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi