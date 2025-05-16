Hatay'da Erkenden Bereketli Hasat Başladı! Kilosu Sadece 25 Liradan Satılıyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor

Yaklaşık 30 dönümlük alanda üretim yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor. 56 yaşındaki Mustafa Kale, sıcak havanın işçiler üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ifade ederek, günlük yevmiyelerin 600 TL ile 700 TL arasında değiştiğini belirtti. Kale, artan ilaç ve gübre maliyetlerinin üreticiyi zorladığını, fiyatların ise emeği karşılamadığını söyledi.

GÜNLÜK 15 LİTRE SU TÜKETİYORLAR

Bahçe sahibi Sezer Kala ise 30 dönümlük arazide yaklaşık 60 tonluk kayısı üretimi beklediklerini kaydetti. Sabah saat 05.00’te başlayan hasadın öğle saatlerinde sonlandırıldığını belirten Kala, "Aşırı sıcak nedeniyle günlük en az 10 litre su içiyoruz, ben ise yaklaşık 15 litre tüketiyorum" dedi. Hasadın yaklaşık bir ay süreceğini ifade etti.

KAYISI HOŞAFI SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Kayısı sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor. Özellikle kaynatılarak hazırlanan kayısı hoşafı, bağırsakları düzenli çalıştırma etkisiyle biliniyor. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekliyor ve kabızlık problemini önlemeye yardımcı oluyor.

C VİTAMİNİ VE DEMİR AÇISINDAN ZENGİN

Kayısı, antioksidan bakımından zengin bir meyve olmasının yanı sıra, C vitamini ve demir içeriğiyle de öne çıkıyor. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, demir içeriği vücudun günlük ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlıyor. Ayrıca potasyum yönünden zengin olması, kalp ve kas sağlığına da olumlu etkiler sunuyor.

SAĞLIKLI BESLENMEDE DOĞAL DESTEK

Taze olarak tüketilebildiği gibi hoşaf halinde de sofralarda yer bulan kayısı, doğal içeriği ve besin değeriyle özellikle yaz aylarında hem serinletici hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Uzmanlar, bu meyvenin düzenli tüketiminin genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu belirtiyor.

Kaynak: İHA