Uber, Trendyol Go'yu Resmen Satın Aldı! Tek İmzada Yüzde 85'i Devredildi

REKABET KURULU'NUN AÇIKLAMASI

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

E-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren TRENDYOL GO hisselerinin yüzde 85’inin ve kontrolünün UBER tarafından devralınması işlemine izin verildi. İzin verilen işlemle birlikte, UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren UBER’in, Türkiye’de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.

UBER tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağı değerlendirilerek işleme izin verdi.