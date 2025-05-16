Uber, Trendyol Go'yu Resmen Satın Aldı! Tek İmzada Yüzde 85'i Devredildi
Rekabet Kurulu, Türkiye’de dijital sipariş hizmetleri alanında önemli bir birleşme sürecine yeşil ışık yaktı. Trendyol GO markasını bünyesinde bulunduran TYG Turkey Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları A.Ş.’nin yüzde 85 oranındaki hissesinin Uber Technologies Inc. tarafından devralınmasına onay verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Trendyol Grubu ile Uber arasında Trendyol GO’nun çoğunluk hisselerinin devri için yapılan anlaşmanın detaylarına yer verildi. Bu kapsamda, e-ticaret platformu üzerinden market ve yemek teslimatı alanında hizmet sunan Trendyol GO’nun büyük çoğunluk hissesi Uber’in kontrolüne geçecek.
UBER TÜRKİYE'DE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK
UberEats markasıyla birçok ülkede yemek ve market teslimat hizmeti sunan Uber’in bu hamlesiyle, Türkiye pazarında da doğrudan faaliyet göstermesi bekleniyor. Böylece şirket, Türk dijital sipariş ekosisteminde daha güçlü bir oyuncu haline gelmeye hazırlanıyor.
DEVRALMA RESMEN ONAYLANDI
Rekabet Kurulu, söz konusu satın almayı değerlendirirken; bu birleşmenin pazarda tekelleşmeye yol açıp açmayacağına ve rekabet ortamını olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine odaklandı. Yapılan analizler sonucunda, işlem sonucunda Türkiye genelinde ya da belirli bölgelerinde etkin rekabetin kayda değer şekilde azalmasına neden olacak bir durumun oluşmayacağı kanaatine varılarak, devralmaya onay verildi.
REKABET KURULU'NUN AÇIKLAMASI
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
E-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren TRENDYOL GO hisselerinin yüzde 85’inin ve kontrolünün UBER tarafından devralınması işlemine izin verildi. İzin verilen işlemle birlikte, UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren UBER’in, Türkiye’de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması öngörülüyor.
UBER tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağı değerlendirilerek işleme izin verdi.