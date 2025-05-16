CHP'li Gürer'den Yaş Çay Alım Fiyatına Destek Talebi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yaş çay, buğday alım fiyatları ve piyasadaki fahiş fiyatlara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

'ÜRETİCİLER TEPKİLİ'

Yaş çay alım fiyatının üreticiyi tatmin etmediğini belirten Gürer, “Yaş çay alım fiyatı açıklandı. Geçen yıl 17 artı 2 destek ile 19 liralık fiyat uygulaması vardı, bu yıl 25 lira 44 kuruş verildi. Maliyetinin altında bir fiyat. 1 milyon çay üreticisini hüsrana uğrattı. Bunlarla ilgili düzenleme bir an önce yeniden gözden geçirilmeli. Destek açıklanmadığı için bir destek verilmeli. Çay üreticisi gerçek anlamda tepkili. Ülkemizde çayda kendi kendine yeterliliğimiz yüzde 97. Böyle giderse çayı da ithal eder boyuta geleceğiz, çünkü çiftçilerin sorunlarına eğilmedikçe çiftçi sayımız azalıyor. Çiftçiler boşa üretim yapar boyuttalar. 970 milyar lira bankalara kredi borçları var. Çiftçi sayımız -ÇKS’ye kayıtlı- 2 milyon 340 bine düştü, bu da Tarım Bakanlığının sitesinde yer alıyor. Nüfus artışına göre çiftçi sayımız artmıyor. Bunun bir nedeni, düşük alım fiyatları. Bu alım fiyatlarının düşük olması çiftçiyi karamsarlığa itiyor.” dedi.

'BUĞDAY İTHAL ETMEK ÇİFTÇİMİZİ YOK ETMEK'

Buğday alım fiyatına ilişkin beklentilere de değinen Gürer, “Bu ayın sonunda Çukurova’da buğday hasadı başlayacak. Buğdayla ilgili açıklanacak alım fiyatı, önümüzdeki yıllarda ne kadar buğday ekileceğinin de göstergesi olacak. Çünkü Türkiye, 22 milyon ton civarında buğday üretirken, geçen yıl 20 milyon 800 bin tona düştü. Bu yıl saptanan olasılık 18 milyon 600 bin. Bu ne demek? Yurt dışından daha çok buğday ithal edeceğiz anlamına geliyor. Yurt dışından buğday ithal etmek, kendi çiftçimizi yok etmek; ileride farklı sorunları beraberinde getirir. Üretici ürettiğinden para kazanamıyor, sıkıntılar artıyor." diye konuştu.

'PARA CEZALARI DEVEDE KULAK'

Gürer, fahiş fiyat artışlarının nedenine de değinerek Ticaret Bakanlığı'nın yetersiz kaldığını söyledi. Gürer, "Yurt genelinde bugüne kadar 108 bini aşkın işletme, 963 bini aşkın ürün denetlenmiş. Ürün denetlemesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1.487 işletme var ve buna da 478 milyon lira idari para cezası kesmişler. Arkadaş, bu devede kulak. O zaman ortadaki fahiş fiyatları kabulleniyorsunuz. Verilen yanıta baktığınız zaman, denetimde ortaya çıkan rakam komik bir rakam. Bu da ne demek? Şu anda piyasada oluşan fahiş fiyatı görüyoruz, biliyoruz, gereğini yapmıyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Son olarak iklim krizi, pandemi ve kuraklık gibi etkenlerin tarımsal üretimi daha da zorlaştıracağına işaret eden Gürer, iktidarın tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "Pandemi, kuraklık, iklim değişiklikleriyle ortaya çıkan hava sorunlarıyla önümüzdeki süreç daha sorunlu yaşanacak. Bunlarla ilgili yapılacak düzenlemenin doğrudan sorumlusu iktidardır. Onun için, ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmemiz yanında, fiyat politikasını da belirleyen iktidardır. Fahiş fiyatın da sorumlusu iktidardır.” dedi.



