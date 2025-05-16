Vergi Yükünde Çarpıcı Rakamlar: Vatandaş Saniyede 271 Bin Lira Vergi Ödedi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, vatandaşın omzuna yüklenen ağır vergi yüküne ve kamunun hızla artan harcamalarına dikkat çekti. Akay, "Yılın ilk dört ayında vatandaş saniyede 271 bin lira vergi ödedi, kamu ise saniyede 409 bin lira harcadı" dedi.

Vergi Yükünde Çarpıcı Rakamlar: Vatandaş Saniyede 271 Bin Lira Vergi Ödedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan CHP'li Cevdet Akay, iktidarın ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Türkiye ekonomisinin her geçen gün "irtifa kaybettiğini" belirten Akay, hükümeti rasyonel politikalara dönmeye çağırdı.

Milletvekili Akay, 2025 yılının ilk dört ayında kamunun toplam harcamasının 4 trilyon 249 milyar lira, gelirin ise 3 trilyon 364 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu gelirin 2 trilyon 810 milyar lirasının vergi gelirlerinden oluştuğuna dikkat çekti.

ÇARPICI RAKAMLAR

Konuşmasında verilerle dikkat çeken Akay, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız saniyede 271 bin lira, günde 23 milyar, ayda yaklaşık 1 trilyon lira vergi ödüyor. Buna karşılık kamu, saniyede 409 bin 887 lira, günde 35 milyar lira, ayda ise 1 trilyon 62 milyar lira harcama yapıyor."

Vergi Yükünde Çarpıcı Rakamlar: Vatandaş Saniyede 271 Bin Lira Vergi Ödedi - Resim : 1

FAİZDE PATLAMA

Akay, faiz harcamalarındaki artışı da gündeme taşıdı. 2025'in ilk dört ayında 724 milyar lira faiz gideri yapıldığını söyleyen Akay, bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artış gösterdiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda hükümete çağrıda bulunan Akay, şu uyarılarda bulundu:

"Siyasi operasyonlara değil, ekonomik iyileştirmelere odaklanın. Emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi, KOBİ’yi rahatlatacak uygulamaları acilen hayata geçirin. Bu yük sürdürülebilir değil."

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Kaynak: Haber Merkezi

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