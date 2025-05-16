Ankara'nın Tanınmış İş İnsanlarındandı... CEPA AVM’nin Kurucusu İsmet Celebcioğlu Hayatını Kaybetti

Ankara’nın tanınmış iş insanlarından, CEPA Alışveriş Merkezi’nin kurucusu ve onursal başkanı İsmet Celebcioğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Ankara’da defnedilecek.

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Ankara'nın Tanınmış İş İnsanlarındandı... CEPA AVM’nin Kurucusu İsmet Celebcioğlu Hayatını Kaybetti

Ankara’nın önde gelen iş insanlarından ve CEPA Alışveriş Merkezi’nin kurucusu İsmet Celebcioğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. 2007 yılında CEPA AVM’yi inşa ederek iş dünyasında adını duyuran Celebcioğlu, hayırseverliği ve bağışlarıyla da tanınıyordu.

Celebcioğlu’nun vefatı, iş dünyasında derin üzüntü yarattı. Cenazesi, bugün Ankara Ahmet Hamsi Akseki Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İSMET CELEBCİOĞLU KİMDİR?

İsmet Celebcioğlu, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biri olup, özellikle Ankara’da kurduğu CEPA Alışveriş Merkezi ile adını geniş kitlelere duyurmuştur. Celebcioğlu, 2007 yılında hizmete açılan CEPA AVM’nin kurucusu ve onursal başkanıydı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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