Merkez Bankası Açıkladı! Yıl Sonu Tahminleri Yükseldi, Dolar/TL Ne Kadar Olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre, ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerde önemli değişiklikler gözlendi.

Dolar/TL kuru beklentilerinde artış yaşandı. 2025 yıl sonu dolar/TL tahmini nisan anketindeki 43,60 seviyesinden 43,70’e yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 45,85’ten 46,62’ye çıktı.

Faiz oranı beklentilerinde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 46’dan yüzde 49’a yükseldi. TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise nisan anketindeki yüzde 42,50’den mayıs anketinde yüzde 46’ya ulaştı.

Enflasyon beklentilerinde karmaşık bir tablo ortaya çıktı. 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükseldi. Ancak 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,56’dan yüzde 25,06’ya geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,69’dan yüzde 17,77’ye hafif bir artış gösterdi.

Büyüme beklentilerinde ise düşüş kaydedildi. 2025 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 3,04’ten yüzde 2,93’e, 2026 yılı tahmini ise yüzde 3,8’den yüzde 3,73’e geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi