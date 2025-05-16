TÜİK Açıkladı! İlk Çeyrek İşsizlik Rakamları Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini tek tek açıkladı. Ocak- Mart döneminde işsiz sayısı 183 bin kişi azaldı. Toplamda işsiz sayısı ise 2 milyon 884 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalırken, bu oran erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15 YAŞ ÜSTÜ İŞSİZLİK ORANI KAÇ OLDU?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

MEVSİMSEL İŞSİZLİK ORANLARI

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesini gördü. Bu oran, 2012 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, bu oran yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 43,5 SAAT

İstihdam edilenlerin yüzde 14,3'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak, 43,5 saat olarak gerçekleşti.

ZAMANA BAĞLI İSTİHDAM ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artışla yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Kaynak: AA