Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz!

Son birkaç yılda Türk Lirası'nın ciddi değer kaybı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra getirdiği değişiklikler ile Çin'e başlattığı ticaret savaşı sonrası küresel piyasalarda dengeler değişti. Böylece döviz kurunda bir dalgalanma oluştu. Dolar ve euroda istikrarsızlık arttı.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

16 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 38,8530 liradan alınan dolar, 38,8550 liradan satılıyor. 43,5840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,5110 lira olmuştu.

Kaynak: AA