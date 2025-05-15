Sınırsız Kilometreye Sahip En Güvenilir Modeller Belli Oldu! Listede Efsane Modeller Yer Aldı

Araç alırken uzun ömürlü ve sorunsuz bir sürüş deneyimi hedefleyenler için FinanceBuzz uzmanları, yıllarca güvenle kullanılabilecek en dayanıklı ikinci el otomobillerin bir listesini hazırladı.

Son Güncelleme:
Sınırsız Kilometreye Sahip En Güvenilir Modeller Belli Oldu! Listede Efsane Modeller Yer Aldı

“Efsaneleşmiş araçlar” olarak nitelendirilen bu modeller, sağlamlığı, düşük bakım maliyetleri ve kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkıyor.

Sınırsız Kilometreye Sahip En Güvenilir Modeller Belli Oldu! Listede Efsane Modeller Yer Aldı - Resim : 1

İKİNCİ ELDE EN GÜVENİLİR 13 OTOMOBİL MODELİ

Toyota Camry (2007–2017)

Honda Accord (2008–2017)

Toyota Prius (2010–2015)

Subaru Outback (2013–2019)

Lexus RX 350 (2007–2015)

Ford F-150 (2011–2014)

Honda CR-V (2012–2016)

Toyota Tacoma (2005–2015)

Honda Civic (2002)

Chevrolet Silverado 1500 (2007–2013)

Toyota Corolla (2005–2012)

Volvo XC90 (2005–2014)

Mazda3 (2010–2013)

Sınırsız Kilometreye Sahip En Güvenilir Modeller Belli Oldu! Listede Efsane Modeller Yer Aldı - Resim : 2

BİREYSEL MODELLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Toyota Camry (2007–2017)
Uzun yıllardır dünya genelinde en çok tercih edilen sedanlardan biri olan Camry, dayanıklılığıyla biliniyor. Uygun yedek parça maliyetleri, düşük bakım giderleri ve başarılı yakıt tüketimi, bu modeli cazip kılıyor. Özellikle dört silindirli versiyonları şehir içi kullanımda 100 km’de ortalama 9 litre, şehir dışındaysa 6,7 litreye kadar düşen tüketimiyle dikkat çekiyor. Temel bakımlarla bu araçlar 320.000 kilometreyi rahatlıkla geçebiliyor.

Honda Accord (2008–2017)
Hem konforlu sürüşü hem de sağlam motor seçenekleriyle öne çıkan Accord, 2.4 litrelik ekonomik motoruyla ya da 3.5 litrelik güçlü V6 motoruyla tercih edilebiliyor. V6 motorlar yaklaşık her 160.000 kilometrede bir triger kayışı değişimi gerektirse de, genel anlamda oldukça dayanıklı. Bu model, aynı zamanda sürüş keyfi sunan nadir sedanlardan biri.

Subaru Outback (2013–2019)
Arazi kabiliyeti ve yol tutuşuyla fark yaratan Subaru Outback, dört tekerlekten çekiş sistemiyle zorlu yol koşullarında dahi yüksek performans sağlıyor. Düzenli bakım uygulandığında 480.000 kilometreye kadar sorunsuz ulaşabiliyor, bu da onu doğa tutkunları için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Volvo XC90 (2005–2014)
Beklenenden daha uzun ömürlü çıkan XC90, sağlam yapısı, gelişmiş güvenlik sistemleri ve konforlu sürüşüyle sınıfında fark yaratıyor. Eğer düzenli bakımlar ihmal edilmezse, bu model kolaylıkla 360.000 kilometreyi aşabiliyor. Ayrıca dört çeker sistemi sayesinde zorlu hava ve yol şartlarında da üstün performans sunuyor.

Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli OlduKısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli OlduEkonomi

Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya ÇıktıEmekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma GeçtiGram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma GeçtiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrikli Otomobil Otomobil Sıfır Otomobil
Son Güncelleme:
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Altın Yatırımcısına Üç Kritik Uyarı: Uzman İsim 'Bunu Yapmayan Zarar Eder' Diyerek Açıkladı Altın Yatırımcısına Üç Kritik Uyarı
Carrefour 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Carrefour 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları
Windows 6 Bin Çalışanına Kapısını Penceresini Kapattı! İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor Windows 6 Bin Çalışanına Kapısını Penceresini Kapattı! İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor
Kalyon PV’den Çin Dışında Dünyada Bir İlk: TOPCon Plus Hücre Üretim Tesisiyle Türkiye’yi Güneş Enerjisinde Zirveye Taşıyor Kalyon PV’den Çin Dışında Dünyada Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor