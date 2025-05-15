Sınırsız Kilometreye Sahip En Güvenilir Modeller Belli Oldu! Listede Efsane Modeller Yer Aldı

“Efsaneleşmiş araçlar” olarak nitelendirilen bu modeller, sağlamlığı, düşük bakım maliyetleri ve kullanıcı memnuniyetiyle öne çıkıyor.

İKİNCİ ELDE EN GÜVENİLİR 13 OTOMOBİL MODELİ

Toyota Camry (2007–2017)

Honda Accord (2008–2017)

Toyota Prius (2010–2015)

Subaru Outback (2013–2019)

Lexus RX 350 (2007–2015)

Ford F-150 (2011–2014)

Honda CR-V (2012–2016)

Toyota Tacoma (2005–2015)

Honda Civic (2002)

Chevrolet Silverado 1500 (2007–2013)

Toyota Corolla (2005–2012)

Volvo XC90 (2005–2014)

Mazda3 (2010–2013)

BİREYSEL MODELLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Toyota Camry (2007–2017)

Uzun yıllardır dünya genelinde en çok tercih edilen sedanlardan biri olan Camry, dayanıklılığıyla biliniyor. Uygun yedek parça maliyetleri, düşük bakım giderleri ve başarılı yakıt tüketimi, bu modeli cazip kılıyor. Özellikle dört silindirli versiyonları şehir içi kullanımda 100 km’de ortalama 9 litre, şehir dışındaysa 6,7 litreye kadar düşen tüketimiyle dikkat çekiyor. Temel bakımlarla bu araçlar 320.000 kilometreyi rahatlıkla geçebiliyor.

Honda Accord (2008–2017)

Hem konforlu sürüşü hem de sağlam motor seçenekleriyle öne çıkan Accord, 2.4 litrelik ekonomik motoruyla ya da 3.5 litrelik güçlü V6 motoruyla tercih edilebiliyor. V6 motorlar yaklaşık her 160.000 kilometrede bir triger kayışı değişimi gerektirse de, genel anlamda oldukça dayanıklı. Bu model, aynı zamanda sürüş keyfi sunan nadir sedanlardan biri.

Subaru Outback (2013–2019)

Arazi kabiliyeti ve yol tutuşuyla fark yaratan Subaru Outback, dört tekerlekten çekiş sistemiyle zorlu yol koşullarında dahi yüksek performans sağlıyor. Düzenli bakım uygulandığında 480.000 kilometreye kadar sorunsuz ulaşabiliyor, bu da onu doğa tutkunları için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Volvo XC90 (2005–2014)

Beklenenden daha uzun ömürlü çıkan XC90, sağlam yapısı, gelişmiş güvenlik sistemleri ve konforlu sürüşüyle sınıfında fark yaratıyor. Eğer düzenli bakımlar ihmal edilmezse, bu model kolaylıkla 360.000 kilometreyi aşabiliyor. Ayrıca dört çeker sistemi sayesinde zorlu hava ve yol şartlarında da üstün performans sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi