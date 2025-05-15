Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu

Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca sigortalı çalışan için en büyük engellerden biri eksik prim günleridir. Ancak devletin sunduğu borçlanma ve ihya yöntemleri kapsamında bu engelleri aşmak mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi

SGK Primi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli Emekli maaşı
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Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu - Resim: 1

Doğum, askerlik, yurtdışı çalışma gibi nedenlerle prim eksiği bulunanlar için erken emeklilik artık daha erişilebilir bir hale geldi. Peki eksik günleri tamamlamanın yolları...

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Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu - Resim: 2

EKSİK PRİMLERİ TAMAMLAMANIN YOLLARI

Sigortalı olarak çalışan kişiler için emeklilik, sadece yaş ve yıl şartına bağlı değil; prim gün sayısını da tamamlamak şart. Ancak hayatın akışı içinde doğum, askerlik veya yurtdışında çalışma gibi sebeplerle bu günler eksik kalabiliyor. Neyse ki, borçlanma ve ihya seçenekleri sayesinde geçmişe dönük hizmetler tekrar kazanılabiliyor.

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Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu - Resim: 3

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 3 YÖNTEM

Eksik primleri tamamlamak isteyenlerin başvurduğu en yaygın borçlanma yolları şunlardır:

Doğum Borçlanması: Kadın çalışanlar, doğum sonrası geçen süreleri prim gününe dönüştürerek erken emeklilik avantajı elde edebiliyor.

Askerlik Borçlanması: Erkek sigortalılar, askerlik dönemlerini borçlanarak prim açığını kapatabiliyor.

Yurtdışı Borçlanması: Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları, o süreleri Türkiye’de prim gününe çevirerek emeklilik hakkı kazanabiliyor.

İhya (Canlandırma) Yöntemi ile Geçmişe Dönüş

Bağ-Kur’lu olup geçmişte prim borcu nedeniyle hizmetleri silinen kişiler için “ihya” seçeneği devreye giriyor. Bu sistem, silinmiş sigortalılık sürelerinin yeniden canlandırılmasını sağlıyor. Böylece eksik primler tamamlanıyor ve emeklilik dosyası yeniden işler hale geliyor.

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Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu - Resim: 4

2024 BORÇLANMA ÜCRETLERİ

Borçlanma işlemlerinde ödenecek tutarlar, brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşte geçtiğimiz yılın güncel rakamları:

Doğum ve Askerlik Borçlanması: Aylık 8.321,76 TL
Yurtdışı Borçlanması: Aylık 11.702,48 TL
İhya (Canlandırma) İşlemi: Aylık yaklaşık 8.971 TL

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Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu - Resim: 5

2.760 GÜNE KADAR PRİM DESTEĞİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan ancak birkaç ayla düzenlemeyi kaçıranlar için yeni fırsatlar masada. Devlet, 2.760 güne kadar prim desteği ile bu çalışanlara emeklilik yolunu yeniden açıyor.

Ayrıca staj ve çıraklık dönemlerinin de borçlanılabilecek süreler kapsamına alınması gündemde. Bu gelişme, özellikle genç yaşta meslek hayatına atılanlar için önemli bir avantaj olabilir.

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Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu - Resim: 6

EMEKLİLİK İÇİN GEÇ KALMIŞ SAYILMAZSINIZ

Eksik prim günleri artık bir engel değil. Devletin sunduğu borçlanma ve ihya olanakları ile Türkiye’de veya yurtdışında geçmişte çalışmış herkes, emeklilik için yeniden umutlanabilir. Özellikle geçmişteki hizmetlerin ihya edilmesi ve yeni prim desteklerinden faydalanmak, emeklilik kapısını aralayabilir.

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