Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu

2.760 GÜNE KADAR PRİM DESTEĞİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan ancak birkaç ayla düzenlemeyi kaçıranlar için yeni fırsatlar masada. Devlet, 2.760 güne kadar prim desteği ile bu çalışanlara emeklilik yolunu yeniden açıyor.

Ayrıca staj ve çıraklık dönemlerinin de borçlanılabilecek süreler kapsamına alınması gündemde. Bu gelişme, özellikle genç yaşta meslek hayatına atılanlar için önemli bir avantaj olabilir.