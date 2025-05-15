Kısa Yoldan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı! Eksik Prim Tamamlamanın Yolu Belli Oldu
Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca sigortalı çalışan için en büyük engellerden biri eksik prim günleridir. Ancak devletin sunduğu borçlanma ve ihya yöntemleri kapsamında bu engelleri aşmak mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Doğum, askerlik, yurtdışı çalışma gibi nedenlerle prim eksiği bulunanlar için erken emeklilik artık daha erişilebilir bir hale geldi. Peki eksik günleri tamamlamanın yolları...
EKSİK PRİMLERİ TAMAMLAMANIN YOLLARI
Sigortalı olarak çalışan kişiler için emeklilik, sadece yaş ve yıl şartına bağlı değil; prim gün sayısını da tamamlamak şart. Ancak hayatın akışı içinde doğum, askerlik veya yurtdışında çalışma gibi sebeplerle bu günler eksik kalabiliyor. Neyse ki, borçlanma ve ihya seçenekleri sayesinde geçmişe dönük hizmetler tekrar kazanılabiliyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN 3 YÖNTEM
Eksik primleri tamamlamak isteyenlerin başvurduğu en yaygın borçlanma yolları şunlardır:
Doğum Borçlanması: Kadın çalışanlar, doğum sonrası geçen süreleri prim gününe dönüştürerek erken emeklilik avantajı elde edebiliyor.
Askerlik Borçlanması: Erkek sigortalılar, askerlik dönemlerini borçlanarak prim açığını kapatabiliyor.
Yurtdışı Borçlanması: Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları, o süreleri Türkiye’de prim gününe çevirerek emeklilik hakkı kazanabiliyor.
İhya (Canlandırma) Yöntemi ile Geçmişe Dönüş
Bağ-Kur’lu olup geçmişte prim borcu nedeniyle hizmetleri silinen kişiler için “ihya” seçeneği devreye giriyor. Bu sistem, silinmiş sigortalılık sürelerinin yeniden canlandırılmasını sağlıyor. Böylece eksik primler tamamlanıyor ve emeklilik dosyası yeniden işler hale geliyor.
2024 BORÇLANMA ÜCRETLERİ
Borçlanma işlemlerinde ödenecek tutarlar, brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşte geçtiğimiz yılın güncel rakamları:
Doğum ve Askerlik Borçlanması: Aylık 8.321,76 TL
Yurtdışı Borçlanması: Aylık 11.702,48 TL
İhya (Canlandırma) İşlemi: Aylık yaklaşık 8.971 TL
2.760 GÜNE KADAR PRİM DESTEĞİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan ancak birkaç ayla düzenlemeyi kaçıranlar için yeni fırsatlar masada. Devlet, 2.760 güne kadar prim desteği ile bu çalışanlara emeklilik yolunu yeniden açıyor.
Ayrıca staj ve çıraklık dönemlerinin de borçlanılabilecek süreler kapsamına alınması gündemde. Bu gelişme, özellikle genç yaşta meslek hayatına atılanlar için önemli bir avantaj olabilir.
EMEKLİLİK İÇİN GEÇ KALMIŞ SAYILMAZSINIZ
Eksik prim günleri artık bir engel değil. Devletin sunduğu borçlanma ve ihya olanakları ile Türkiye’de veya yurtdışında geçmişte çalışmış herkes, emeklilik için yeniden umutlanabilir. Özellikle geçmişteki hizmetlerin ihya edilmesi ve yeni prim desteklerinden faydalanmak, emeklilik kapısını aralayabilir.