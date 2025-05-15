Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma Geçti
15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın piyasasında hareketlilik dikkat çekti. Altın fiyatlarında yaşanan ani düşüş, yatırımcıları ve altın alım-satımı yapan vatandaşları alarma geçirdi. "Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?" sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrilmişken, altın fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı. Spot ons altın fiyatı yüzde 0,8 oranında değer kaybederek 3.153 dolara kadar düştü. Bu seviyeler, 10 Nisan’dan bu yana görülen en düşük değerler olarak kayıtlara geçti. Ons altında yaşanan bu düşüş, iç piyasada gram altının da 4.000 TL sınırının altına inmesine neden oldu.
DİP SEVİYE GÖRÜLDÜ
Altının ons fiyatında görülen düşüşle birlikte, ABD vadeli altın kontratlarında da yüzde 1'e yakın bir değer kaybı yaşandı. Vadeli işlemlerde ons altın 3.156 dolardan işlem gördü. Bu gelişme, yatırımcılar arasında temkinli bir bekleyişe neden oldu.
15 MAYIS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3.930 TL
Çeyrek altın: 6.600 TL
Yarım altın: 13.199 TL
Cumhuriyet altını: 26.276 TL
Tam altın: 26.325 TL
Gremse altın: 66.047 TL
Ons altın: 3.150 dolar
PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNE ÇEVRİLDİ
Uzmanlara göre bugün açıklanacak ÜFE verisi, yalnızca altın değil tüm küresel emtia piyasalarını etkileyebilir. Özellikle enflasyon baskısı beklentisi, değerli metallerdeki dalgalanmayı artırıyor. Yatırımcıların, yeni veriler öncesinde temkinli hareket etmesi tavsiye ediliyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN UYARISI
Finans analisti İslam Memiş altın yatırımcısına uyarılarda bulundu. Altın tarafında sabırla beklenmesi gerektiğini öneren Memiş, ilk kez altın alacakların uygun zamanı kollamalarının önemini vurguladı. Elinde altın olanlara seslenen Memiş, "Ellerinde tutmaya devam etmeli" dedi. Altının seyrine ilişkin öngörülerini paylaşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın ikinci yarısında altındaki yükselişin devam edeceğini beklediğini söyledi.