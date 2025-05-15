Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma Geçti

Küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrilmişken, altın fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandı. Spot ons altın fiyatı yüzde 0,8 oranında değer kaybederek 3.153 dolara kadar düştü. Bu seviyeler, 10 Nisan’dan bu yana görülen en düşük değerler olarak kayıtlara geçti. Ons altında yaşanan bu düşüş, iç piyasada gram altının da 4.000 TL sınırının altına inmesine neden oldu.