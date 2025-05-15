Windows 6 Bin Çalışanına Kapısını Penceresini Kapattı! İşten Çıkarma Dalgası Büyüyor

Şirket, küresel çapta çalışan sayısının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan 6 bin personelin işine son vereceğini duyurdu. Bu adım, 2023 yılında gerçekleştirilen 10 bin kişilik işten çıkarmanın ardından şirketin uyguladığı en kapsamlı ikinci küçülme dalgası oldu.

YENİDEN YAPILANDIRMAYA GİDİYOR

Microsoft’un sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin dinamik ve sürekli değişen teknoloji pazarına daha etkili yanıt verebilmesi için bazı yapısal düzenlemelere gidildiği belirtildi. “Microsoft’u hızla dönüşen pazarda başarıya taşıyacak organizasyonel değişiklikleri kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadesiyle duyurulan açıklamada, şirketin daha çevik bir yapıya kavuşması amacıyla bazı yönetsel pozisyonların sadeleştirildiği ve süreçlerin yeniden yapılandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA GENELİNDEKİ BİRİMLERİ KAPSIYOR

ABD medyasında yer alan haberlere göre, işten çıkarmalar dünya genelinde çeşitli birimleri kapsayacak şekilde planlandı. Şirketin bu hamlesi, özellikle verimliliği artırma ve stratejik önceliklere daha fazla kaynak ayırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2 YIL ÖNCE DE 10 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARMIŞTI

2023 yılında 10 bin çalışanın görevine son veren Microsoft’un bu yeni kararının, teknoloji sektöründe devam eden daralma trendinin bir uzantısı olduğu düşünülüyor. Özellikle yapay zekâ, bulut bilişim ve diğer öncelikli alanlara kaynak aktarımını hızlandırmayı hedefleyen şirket, operasyonlarını daha yalın ve verimli bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi