Altın Yatırımcısına Üç Kritik Uyarı: Uzman İsim 'Bunu Yapmayan Zarar Eder' Diyerek Açıkladı

Altın piyasasındaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrini etkileyecek üç temel dinamiğe dikkat çekti.

ABD MERKEZ BANKASI KARARI KRİTİK

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarının altının global fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan Kitiş, dolar/TL kuru ve jeopolitik gerilimlerin de altın yatırımında belirleyici rol oynadığını söyledi. ABD Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin arttığını hatırlatan Kitiş, "Piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttıkça, altın yatırımcısı daha da güç kazanıyor. Bu da küresel ölçekte ons fiyatını yukarı çekiyor" dedi.

SİYASİ GERGİNLİKLER ALTINA TALEBİ ARTIRIYOR

Küresel çapta yaşanan siyasi ve askeri gerginliklerin yatırımcının güvenli limanlara yönelmesine neden olduğunu belirten Kitiş, özellikle Orta Doğu’daki krizler, Rusya-Ukrayna savaşının belirsizliği ve Asya’daki tansiyonun fiziki altın talebini artırdığını kaydetti. "Bu tarz dönemlerde altın her zaman öne çıkar. Jeopolitik risklerin yükseldiği her ortam, fiziki altın talebini canlandırır. İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna zirvesi çok önemli" diye konuştu.

'ALTIN UZUN VADELİ YATIRIM ARACI'

Yurt içinde altının gram fiyatının belirlenmesinde döviz kurunun önemli bir gösterge olduğunu da sözlerine ekleyen Kitiş, yatırımcıları kısa vadeli alım-satım kararlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyici. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına anında yansıyor. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak, çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA