Altın Yatırımcısına Üç Kritik Uyarı: Uzman İsim 'Bunu Yapmayan Zarar Eder' Diyerek Açıkladı

Altın piyasasındaki dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar güvenli liman olarak yeniden altına yöneliyor. Ahmet Cumhur Kitiş’e göre, altın fiyatlarının yönünü ABD faiz politikaları, döviz kuru ve jeopolitik riskler belirleyecek. Kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Kitiş, yatırımcılara sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Altın Yatırımcısına Üç Kritik Uyarı: Uzman İsim 'Bunu Yapmayan Zarar Eder' Diyerek Açıkladı

Altın piyasasındaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyrini etkileyecek üç temel dinamiğe dikkat çekti.

ABD MERKEZ BANKASI KARARI KRİTİK

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarının altının global fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan Kitiş, dolar/TL kuru ve jeopolitik gerilimlerin de altın yatırımında belirleyici rol oynadığını söyledi. ABD Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin arttığını hatırlatan Kitiş, "Piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttıkça, altın yatırımcısı daha da güç kazanıyor. Bu da küresel ölçekte ons fiyatını yukarı çekiyor" dedi.

SİYASİ GERGİNLİKLER ALTINA TALEBİ ARTIRIYOR

Küresel çapta yaşanan siyasi ve askeri gerginliklerin yatırımcının güvenli limanlara yönelmesine neden olduğunu belirten Kitiş, özellikle Orta Doğu’daki krizler, Rusya-Ukrayna savaşının belirsizliği ve Asya’daki tansiyonun fiziki altın talebini artırdığını kaydetti. "Bu tarz dönemlerde altın her zaman öne çıkar. Jeopolitik risklerin yükseldiği her ortam, fiziki altın talebini canlandırır. İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna zirvesi çok önemli" diye konuştu.

'ALTIN UZUN VADELİ YATIRIM ARACI'

Yurt içinde altının gram fiyatının belirlenmesinde döviz kurunun önemli bir gösterge olduğunu da sözlerine ekleyen Kitiş, yatırımcıları kısa vadeli alım-satım kararlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyici. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına anında yansıyor. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak, çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma GeçtiGram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın... Güvenli Limanda Büyük Deprem! Yatırımcısı Alarma GeçtiEkonomi
Altın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş OlduAltın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Altın Dolar ABD Altın fiyatları
Vergisi En Düşük Olan Ülkeler Belli Oldu: Burada Yeni İş Kurmak Dakikalar Sürüyor Vergisi En Düşük Olan Ülkeler Belli Oldu: Burada Yeni İş Kurmak Dakikalar Sürüyor
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kalyon PV’den Çin Dışında Dünyada Bir İlk: TOPCon Plus Hücre Üretim Tesisiyle Türkiye’yi Güneş Enerjisinde Zirveye Taşıyor Kalyon PV’den Çin Dışında Dünyada Bir İlk
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor