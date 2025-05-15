Kalyon PV’den Çin Dışında Dünyada Bir İlk: TOPCon Plus Hücre Üretim Tesisiyle Türkiye’yi Güneş Enerjisinde Zirveye Taşıyor

Kalyon PV, yenilenebilir enerji sektöründe dev bir adım daha atarak, yeni nesil TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi kurmak için uluslararası bir ekipman tedarikçisiyle stratejik bir anlaşma imzaladı. Yıllık 1.100 MW üretim kapasitesine sahip olacak tesis, 2026 yılının başında devreye alınacak ve Çin dışında dünyada bir ilk olacak. Bu yatırım, Türkiye’nin güneş enerjisi teknolojilerindeki liderliğini pekiştirirken, küresel pazarlarda rekabet avantajını güçlendirecek.

TÜRKİYE’NİN ENERJI BAĞIMSIZLIĞINA DEV KAT PERFORMING

Tam entegre üretim modeliyle ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretimini Ar-Ge dahil tek çatı altında gerçekleştiren Kalyon PV, Avrupa’da ilk, dünyada ise sayılı tesislerden biri konumunda. Yeni yatırım, üretim kapasitesini artırarak süreç verimliliğini en üst düzeye taşıyacak. TOPCon Plus teknolojisiyle üretilecek paneller, aynı alandan daha fazla elektrik elde edilmesini sağlayarak enerji verimliliğinde çığır açacak.

Kalyon PV’nin Ar-Ge gücü ve mühendislik yetkinliğiyle hayata geçirilen bu proje, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve yeşil dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sunacak. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte istihdamda da önemli bir artış bekleniyor.

'GÜNEŞ TEKNOLOJİLERINDE TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI'

Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, yatırımın Türkiye için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Yenilenebilir enerjiye geçişin hız kazandığı bu dönemde, ileri teknoloji yatırımlarımızla Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Çin dışında dünyada ilk olacak TOPCon Plus hücre üretim tesisi, yüksek verimlilik ve inovasyonla ülkemizin güneş enerjisi potansiyelini küresel arenada öne çıkaracak. Bu yatırım, enerji arz güvenliğinden istihdama, yeşil ekonomiden ihracat hacmine kadar geniş bir yelpazede katkı sağlayacak” dedi.

ABD PAZARINDA BÜYÜK FIRSAT

Kulalı, yatırımın uluslararası pazarlardaki etkisine de dikkat çekti: “ABD’de Çin menşeli güneş panellerine uygulanan yüksek vergiler, Türkiye menşeli ürünler için büyük bir fırsat yaratıyor. TOPCon Plus yatırımımız, özellikle Amerika gibi yüksek performanslı teknolojilere yönelen pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak. İhracat hacmimizi büyüterek Türkiye’yi küresel yenilenebilir enerji tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma taşıyacağız.”

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE GÜNEŞ GİBİ DOĞAN TÜRKİYE'

Kalyon PV, “Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye” vizyonuyla hareket ederek, hem yurt içinde hem de yurt dışında yenilikçi ve yüksek verimli ürünler sunmayı sürdürüyor. Şirket, teknoloji odaklı yatırımları ve sürdürülebilir yaklaşımıyla Türkiye’yi küresel yenilenebilir enerji sahnesinde gururla temsil etmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi