Ünlü Bankadan Şok Karar: ATM ve Şubelerini Teker Teker Kapatıyor
Avustralya'nın ünlü bankacılık devi Westpac, nakitsiz toplum hedefiyle yüzlerce şube ve ATM'lerini kapatıyor. Küçülmeye giden banka binlerce çalışanını işten çıkaracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dijital dönüşüm rüzgarı bankacılık sektörünü kökten değiştiriyor. Avustralya merkezli uluslararası finans devi Westpac, nakitsiz toplum vizyonu doğrultusunda ülke genelinde şube ve ATM sayısını ciddi oranda azaltacağını açıkladı. İlk etapta 1500 çalışanın işine son verilmesi beklenirken, bu adımın küresel ölçekte yeni bir dönemin habercisi olabileceği değerlendiriliyor.
YÜZLERCE ATM'LERİ VE ŞUBELERİNİ KAPATIYOR
Temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, banka ve kredi kartı kullanımının artması, QR kodla ödeme gibi yeni nesil yöntemlerin öne çıkması, nakit kullanımını her geçen gün azaltıyor. Bu değişimle birlikte Westpac da radikal bir dönüşüme yönelerek, yüzlerce ATM ve banka şubesini kapatma kararı aldı.
1817 yılında Bank of New South Wales ismiyle kurulan ve 1982’de Commercial Bank of Australia’yı bünyesine katarak Westpac adını alan banka, bu kapsamda ülke genelinde faaliyet gösterdiği noktaları azaltma planını devreye soktu.
DEV BANKA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Westpac’ın 2024 raporuna göre, geçtiğimiz Eylül itibarıyla dünya genelinde 35 binden fazla çalışanı bulunuyordu. Ancak yüzde 5’lik bir küçülme hedefiyle yaklaşık 1700 çalışanın daha işten çıkarılması gündemde.
Söz konusu karar, Commonwealth Bank bünyesindeki Bankwest’in 58 kişiyi işten çıkarmasının hemen ardından geldi. Bankwest, tamamen dijital bankacılığa geçiş süreci nedeniyle toplamda 163 kişilik bir işten çıkarma gerçekleştirmişti.