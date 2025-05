Ünlü Bankadan Şok Karar: ATM ve Şubelerini Teker Teker Kapatıyor

YÜZLERCE ATM'LERİ VE ŞUBELERİNİ KAPATIYOR

Temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, banka ve kredi kartı kullanımının artması, QR kodla ödeme gibi yeni nesil yöntemlerin öne çıkması, nakit kullanımını her geçen gün azaltıyor. Bu değişimle birlikte Westpac da radikal bir dönüşüme yönelerek, yüzlerce ATM ve banka şubesini kapatma kararı aldı.

1817 yılında Bank of New South Wales ismiyle kurulan ve 1982’de Commercial Bank of Australia’yı bünyesine katarak Westpac adını alan banka, bu kapsamda ülke genelinde faaliyet gösterdiği noktaları azaltma planını devreye soktu.