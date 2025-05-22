İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim
Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için düzenlenen dev ihalenin kaybedilmesinin ardından TÜVTÜRK’te önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Doğuş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketin CEO’su Kemal Ören, yönetim kurulu kararıyla görevden alındı. Ören’in yerine Koray Özcan getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda; 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları 830 milyon dolar, 2. Bölge Araç Muayene İstasyonları ise 890 milyon dolar bedelle MOI Ortak Girişim Grubu’na devredildi. Bu anlaşma ile Hazine’nin kasasına toplam 1 milyar 720 milyon dolar girmesi bekleniyor. İhalenin sonucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmiyet kazandı.
TÜVTÜRK 2027’YE KADAR İŞLETME YETKİSİNE SAHİP
2007 yılında kurulan ve 2027 yılına kadar Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarını işletme hakkına sahip olan TÜVTÜRK, yeni dönem için düzenlenen ihaleye katılmış ancak beklenen başarıyı gösterememişti. Bu gelişme sonrası gözler şirketin yönetim kademesine çevrildi.
KEMAL ÖREN’İN GÖREVDEN ALINMASINDA İHALENİN ETKİSİ
Edinilen bilgilere göre, uzun süredir TÜVTÜRK’ün CEO’luğunu yürüten Kemal Ören’in görevden alınmasının temel nedeni, MOI ortaklığının kazandığı yüksek bedelli ihalenin kaybedilmesi oldu. Bu gelişmenin ardından Doğuş Grubu, yönetim değişikliği kararı aldı.
KORAY ÖZCAN 2 HAZİRAN’DA GÖREVİ DEVRALACAK
Doğuş Grubu, CEO’luk görevine Koray Özcan’ı atadı. Özcan’ın, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla göreve başlayacağı açıklandı. Şirketin, yeni dönemde yeniden yapılanma sürecine girmesi bekleniyor.