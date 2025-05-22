İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim

24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda; 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları 830 milyon dolar, 2. Bölge Araç Muayene İstasyonları ise 890 milyon dolar bedelle MOI Ortak Girişim Grubu’na devredildi. Bu anlaşma ile Hazine’nin kasasına toplam 1 milyar 720 milyon dolar girmesi bekleniyor. İhalenin sonucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmiyet kazandı.