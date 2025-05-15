Carrefour 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Carrefour 2025 kurbanlık fiyatları belli oldu. İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Carrefour 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bütçelerine uygun kurbanlık temin edebilmek için araştırmalarını hızlandırdı. Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden Carrefour, 2025 yılına özel kurbanlık fiyat listesini açıkladı. Carrefour, İslami usullere uygun kesim garantisiyle küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları farklı fiyat seçenekleriyle satışa sundu.

CARREFOUR 2025 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU

Carrefour 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları - Resim : 1

Kurbanlık almayı düşünen vatandaşlar için Carrefour’un sunduğu fiyatlar dikkat çekiyor. Hem bireysel kesim için hem de bağış yapmak isteyenler için farklı fiyat alternatifleri mevcut.

Carrefour Büyükbaş Kurbanlık Fiyatı 2025

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi (1/7, yaklaşık 20-24 kg, sakatat dahil):
25.950 TL

Kurumlara bağış fiyatı:
19.950 TL

4. gün teslimat fiyatı:
23.950 TL

Carrefour Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları 2025

Carrefour 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları - Resim : 2

Kıvırcık küçükbaş kurban paketi (yaklaşık 16-20 kg, sakatat dahil):
20.950 TL

Kurumlara bağış fiyatı:
18.500 TL

4. gün teslimat fiyatı:
19.950 TL

Karaman küçükbaş kurban paketi (yaklaşık 12-16 kg, sakatat dahil):
17.500 TL

Kurumlara bağış fiyatı:
13.950 TL

4. gün teslimat fiyatı:
15.500 TL

Carrefour, kurbanlık kesimlerinin tümünün İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve kesilen kurbanlıkların soğuk zincir ile hijyenik şartlarda teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, bağış yapmak isteyenler için kurumlara özel fiyatlandırmalar da sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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