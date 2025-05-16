Altın Piyasasında Sert Sarsıntı: 6 Ayın En Kötü Haftası!

Altın piyasaları bu hafta son 6 ayın en sert düşüşünü yaşadı. Doların güçlenmesi, ABD-Çin ticaretindeki yumuşama ve Fed'in temkinli faiz politikası altına olan talebi zayıflattı. Gram altın 4.012 TL'ye, ons altın ise 3.212 dolara geriledi. İşte 16 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları...

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Altın Piyasasında Sert Sarsıntı: 6 Ayın En Kötü Haftası!

Altın yatırımcısını tedirgin eden düşüş bu hafta zirve yaptı. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons ve gram altın fiyatlarında son altı ayın en sert değer kaybı yaşandı. Güçlenen dolar, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmaları ve Fed'in faiz politikasına dair beklentiler altın fiyatlarını baskı altına aldı.

Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın, bu hafta rotasını sert şekilde aşağı çevirdi. Özellikle ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerinde sağlanan ilerleme, güvenli liman ihtiyacını zayıflattı. Doların küresel ölçekte değer kazanması da altına olan talepte düşüşe yol açtı.

Altın Piyasasında Sert Sarsıntı: 6 Ayın En Kötü Haftası! - Resim : 1

Cuma günü itibarıyla ons altın yüzde 0,85'lik günlük düşüşle 3.212 dolara gerilerken, haftalık bazda değer kaybı yüzde 3'ü aştı. Bu performans, Kasım 2024'ten bu yana altının yaşadığı en kötü haftalık gerileme olarak kayda geçti.

Yurt içinde de tablo benzer. Gram altın 4.012 TL'ye, çeyrek altın ise 6.719 TL'ye kadar düştü. Yatırımcıların rekor fiyatlara alıştığı son dönemde bu düşüşler piyasalarda temkinli bir hava oluşturdu.

Altın Piyasasında Sert Sarsıntı: 6 Ayın En Kötü Haftası! - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.021 TL

Satış fiyatı: 4.022 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.653 TL

Satış fiyatı: 6.719 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.304 TL

Satış fiyatı: 13.437 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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