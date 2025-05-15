Bu Tuzağa Aman Dikkat! Düğününüz Kabusa Dönebilir: Ucuz Altın Diye Bir Şey Yok

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın alışverişi yeniden hız kazandı. Ancak kuyumcular, bu hareketliliğin beraberinde ciddi bir tehlikeyi de getirdiği konusunda uyarıyor: Sahte altın. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, özellikle internet üzerinden yapılan satışlara dikkat çekerek vatandaşları temkinli olmaya çağırdı.

Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılının "Sahte Altınla Mücadele Yılı" ilan edildiğini açıkladı. Bu kapsamda Darphane ürünlerine filigran ve karekod sistemi entegre edilecek, sahte ürünlerin takibi elektronik olarak yapılacak.

"Ucuz altın diye bir şey yoktur" diyerek vatandaşları bilinçli alışverişe davet eden Sönmez, "Gelin adayları her ne kadar tarzlarına göre takı seçimi yapsa da, bu tercihin ekonomik şartlarla değil, kişisel zevklerle alakalı olduğunu görüyoruz. Fiyat dalgalansa da gelinler istediklerini almaktan vazgeçmiyor. Ancak altın alırken en önemli konu güvenilirliktir. İnternette karşınıza çıkan her satış fırsat değildir, risk de barındırır" dedi.

Oda olarak internet satışları için barkod sistemi hazırlığında olduklarını belirten Sönmez, her satıcının bulunduğu ilin odasından temin edeceği barkodlarla ürünlerini işaretlemesinin, sahte altınla mücadelede önemli bir adım olacağını vurguladı.

Kuyumculardan alışveriş yapacaklara son mesajı ise net:

"Şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur."

Kaynak: AA