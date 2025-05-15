Esila Ayık Hakim Karşısında! İşte Mahkemedeki İlk İfadesi..

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla 8 Nisan’da Kadıköy’de düzenlenen “Gençlik Dayanışma Konseri” sırasında “Diktatör Erdoğan” yazılı dövizi taşıdıkları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan üç öğrenci, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, kronik kalp ve böbrek hastalığı bulunan Esila Ayık’ın da aralarında olduğu öğrenciler, 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma, tutuklu sanıkların cezaevinden geç getirilmesi sebebiyle yaklaşık 2,5 saat gecikmeli başladı.

'ELİNİZE ALDIĞINIZ ŞEYE BAKMADINIZ MI?'

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk savunmayı Esila Ayık yaptı. Etkinliğin bir gösteri değil, bir dayanışma konseri olduğunu ifade eden Ayık, “Belçika'da fotoğrafçılık öğrencisiyim. Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Konserdeki heyecanla benim de bir fotoğrafım olmasını istedim. Oradan bulduğum bir dövizi aldım. Fotoğraf çektirdim” dedi. Bu esnada hâkim, "Elinize aldığınız şeye bakmadınız mı ne yazıyor burada diye, bakmadınız mı, çocuk değilsiniz. Başkasının neden fotoğrafınızı çekmesine izin verdiniz?"” sorusunu yöneltti.

Ayık, bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi:

"Birinden fotoğrafımı çekmesini istedim. Dövizi aldığım kişiyi tanımıyorum. Elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olduğunu bilsem böyle bir şey yapmazdım. Üniversitede öğrenciyim. Sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir."

'SAĞLIK DURUMU KRİTİK'

Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ da "Esila’nın sağlık durumu kritik. Kalbinden fenalaşıp acile kaldırıldı. 50 kişilik koğuşta kalıyor. Aynı tuvaleti banyoyu kullanıyorlar. Böbrek rahatsızlığı var. İdrar yolu enfeksiyonu kapma ve böbrek rahatsızlığının ilerleme durumu söz konusu" dedi. Uluğ, Ayık'ın ahliyesini istedi.

Kaynak: ANKA