CHP'den Kalp Hastası Esila Ayık İçin Tepki: Ne İstiyorsunuz Bu Gençten?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar tüm yurda yayılmıştı. Protestolarda çoğu üniversite öğrencisi çok sayıda vatandaş tutuklanmıştı. CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı etkili konuşmayla protestolarda gözaltına alınan gençlerin maruz kaldığı kötü muameleleri gündeme taşıdı.

CHP'nin "19 Mart sonrası protestolara katılan gençlere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılması" amacıyla sunduğu önerge üzerine söz alan Bankoğlu, yaşanan hak ihlallerini gözler önüne serdi.

Konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşın adaletsizliklere karşı barışçıl şekilde direndiğini söyleyen Bankoğlu, gençlerin yalnızca Anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandıklarını belirtti.

27 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını ve 260 kişinin tutuklandığını duyurduğunu hatırlatan Bankoğlu, "49 genç hala tutuklu. Cezaevlerinde ziyaret ettiğimiz gençler sistematik işkenceye maruz kaldıklarını anlatıyor" dedi.

Bankoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken bir diğer vurgu ise kalp ve böbrek hastası Esila adlı genç kadının tutuklanmasıydı.

8 Nisan'da "Diktatör Erdoğan" pankartı taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila'nın sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulduğunu ifade eden Bankoğlu, "Ceza dahi alsa yatarı olmayan bir suç için Esila'nın eğitim ve yaşama hakkını elinden alıyorsunuz. Ne istiyorsunuz bu gençten?" diye sordu.

CHP'nin önerisi, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.