CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na 'Esila Ayık' Başvurusu

Tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık’ın sağlık sorunları ve eğitim hakkı gündemde. CHP’li vekiller, kronik rahatsızlıkları bulunan ve Belçika’da burslu okuyan Ayık için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na 'Esila Ayık' Başvurusu

CHP milletvekilleri, Kadıköy’de binlerce üniversitelinin katıldığı bir etkinlikte "Diktatör Erdoğan" yazılı pankartla fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık’ın sağlık durumu ve eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulundu. Başvuruda, Ayık’ın kaçma veya delil karartma ihtimali bulunmadığı, ağır suçlar kapsamında yargılanmadığı ve Belçika’da burslu öğrenci olduğu belirtilerek sınavlara girebilmesi için tutuksuz yargılanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Yargıtay ve insan hakları kararlarına göre “diktatör” ifadesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Komisyonun CHP'li üyeleri Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Rıfat Nalbantoğlu, Harun Özgür Yıldızlı, Mahmut Tanal ve Tekin Bingöl tarafından yapılan başvuruda, Ayık’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekildi. Doğuştan kalp anomalisi ve kronik nefrotik sendrom hastası olan Ayık’ın, hijyen koşulları yetersiz olan kalabalık koğuşta defalarca hastaneye kaldırıldığı ve aort yetmezliğinin ilerlediği belirtildi. Tüm bu sağlık durumunun tıbbi raporlarla belgelendiği kaydedildi.

CHP’li vekiller, Ayık’ın tutuklanmasının ardından itirazların yetkisizlik gerekçesiyle reddedildiğini de aktararak, genç öğrencinin hem sağlığının korunması hem de eğitim hakkının engellenmemesi adına tutuksuz yargılanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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