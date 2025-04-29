Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya 'Jammer' Yanıtı! 'Hepsi Bize AKP'li Belediyelerden Kaldı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada ona destek için Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmasına gitti. Özgür Özel, adliye çıkışında Özdağ'ın durumu ve gündeme ilişkin açıklama yaptı. Ana muhalefet lideri, İBB operasyonlarıyla ilgili davada kullanılan "jammer" tartışmasıyla alakalı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıt verdi.

'NEREDE TOPLANACAĞIMIZI BİZ BİLİRİZ'

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ümit Özdağ tutuksuz olduğu bir dosyadan yargılanıyor. Hukuku hukuk olmaktan çıkardılar. Meydanlardan da korkuyorlar. Nerede toplanacağımızı biz biliriz. İktidar iktidarı devretmenin gününü saymaktadır. Murat Ongun'un eşini de gözaltına aldılar. Aileyle uğraşmak savaşta bile olmaz. Aileyle uğraşırsan senin elini kırarız. CHP'nin yüksek ahlakında çocuk ile aileyle uğraşmak yoktur.

'BÜTÜN KORUMALAR JAMMER KULLANIYOR'

İçişleri Bakanı dün saçma sapan açıklamalar yaparak kendini rezil etti. Bak benim yanımda bir sürü koruma var, hepsi sana bağlı. Bu korumalar Cumhurbaşkanı nereye gitse kameraları bantlıyorlar. Bütün kameralar kontrolleri altında. O bantları çeken polisler fırsatları olsa senin ağzını bantlardı böyle gaf yapma diye.

Bütün AK Partili belediyelerde jammer var. Devletin polisi bile cebinde bant taşıyor kamera bantlamak için. İBB'nin rahmetli başkanı arkasında jammer olan minibüslerle geziyordu. İBB'nin jammerları da bize önceki AK Partili belediyenin envanterinden kaldı."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir oteldeki görüşmesinden önce korumalar tarafından kameraların bantla kapatılması hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, korumaların böyle bir uygulamasının olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil. Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki" ifadelerini kullandı."

Emniyet Genel Müdürlüğü de jammer kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada belediye başkanlarının jammer kullanamayacağını, yetkisiz kullanmanın suç olduğunu bildirdi. Müdürlüğün herhangi bir biriminin koruma görevlerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmadığı da belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi