Berat Albayrak Uzun Süre Sonra Görüntülendi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Albayrak, Trabzonspor u19 - Barcelona final maçını tribünden izleyen seyirciler arasındaydı.

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Berat Albayrak Uzun Süre Sonra Görüntülendi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sahada istediği performansı ortaya koyamayan temsilcimiz, mücadeleden 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın son bölümüne 4-0 geride giren Trabzonspor’da Bican Tibukoğlu’nun attığı gol, skoru belirledi.

Maçta en dikkat çeken ise tribünlerde yer alan isim oldu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak maçı tribünlerden izledi.

Berat Albayrak Uzun Süre Sonra Görüntülendi - Resim : 1

Albayrak ile birlikte maçı izlemeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski bakanlar Mustafa Varank, Faruk Özak ve Trabzon milletvekilleri yer aldı.

Berat Albayrak Uzun Süre Sonra Görüntülendi - Resim : 2

Berat Albayrak Uzun Süre Sonra Görüntülendi - Resim : 3

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