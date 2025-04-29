DEVA Partili Cem Avşar’dan Şişli’de Rezidans Projesine Tepki: 'Yeşil Alana İhtiyaç Var'

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Şişli’de yapılmak istenen rezidans projesini Meclis gündemine taşıdı. Şişli’nin İstanbul’un nüfus sirkülasyonu en yüksek, yerleşim açısından en sıkışık ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından en düşük ilçesi olduğuna dikkat çeken Avşar, Şişli Belediyesi tarafından mühürlenen alanın kayyum atanmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

BELEDİYE İTİRAZ ETMİŞTİ

Avşar, yıllardan beri tartışmalı olan Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki alan ilçe sakinleri, Şişli Kent Konseyi ve belediyenin itirazlarına rağmen yeniden rezidans ve alışveriş merkezi olarak imar kararının verildiğini belirtti.

'KANUNA UYGUN DEĞİL'

Avşar, söz konusu alanın bakanlık tarafından iki kez rezerv alan ilan edildiğini, itirazlar sonucu İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından Bakanlığın birinci rezerv alan kararının iptal edildiğini, bilirkişi raporunun söz konusu arazinin yeni bir yerleşim alanı olarak kullanılamayacağını, davaya konu işlemin şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini de kapsayan 6306 Sayılı Kanun’a uygun olmadığını belirtmesine rağmen, arazinin 8 Ağustos 2022’de ikinci kez rezerv yapı alanı ilan edildiğini söyledi.

Avşar, bütün kararalar, raporlar, karşı tezler ve üstün kamu yararına rağmen İstanbul operasyonu sonrası atanan kayyum tekrar inşaatın faaliyetlerine devam etmesine izin verdiğini, kamuoyunda çıkan haberlerde Şişli Belediyesinin mühürlediği ancak atanan kayyumun mührü kaldırdığı Şişli'deki proje müteahhidinin İBB soruşturmasında şikayetçi olduğunun iddia edildiğini ifade etti.

YEŞİL ALANLAR AZ ÇIKIŞI

Avşar, şunları söyledi: Bunula birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 m² civarında ve İstanbul ortalamasının altında kalmaktadır. İlçe sakinleri ve kent konseyinin söz konusu alanın ilçede az sayıdaki yeşil alanlardan biri olması ve kamu yararına halkın talepleri doğrultusunda sosyal donatı alanı ve ilçenin nefes alabileceği bir yer olarak düzenlenmesi konusunda ısrarlı ve haklı talepleri bulunmaktadır.