CHP'li Erhan Adem'den 'Zirai Don' Sonrası Çağrı: 'Destek Mekanizmaları Hızlıca Devreye Sokulmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 34 ili vuran ‘zirai don’ felaketi sonrasında zor durumda kalan çiftçiler için çağrı yaptı Adem ‘Üretici zarar gördüyse, bu zararın gıda zincirine ve ülke ekonomisine yansıması kaçınılmazdır. Hızlı etkin ve adil destek mekanizmaları derhal devreye sokulmalıdır’ dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
CHP'li Erhan Adem'den 'Zirai Don' Sonrası Çağrı: 'Destek Mekanizmaları Hızlıca Devreye Sokulmalı'

Çiftçilerin ürünlerini kullanışsız hale getiren zirai don felaketinin etkileri sürerken, CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaşanan sorunlara dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı.

Adem ‘Don zararından etkilenen tüm üreticiler için hızlı, etkin ve adil destek mekanizmaları derhal devreye sokulmalı’ diyerek seslendi.

'ÜRETİCİLER KAYBA UĞRADI'

Erhan Adem şunları söyledi:

Geride bıraktığımız hafta, ülkemizin hem kırsalında hem de kentlerinde yaşanan gelişmeler, bir kez daha yönetimde planlama ve önlem alma kültürünün ne denli hayati olduğunu göstermiştir.

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen zirai don felaketleri, başta meyve ve sebze üretimi olmak üzere pek çok üründe ciddi zararlara neden olmuştur. Sahadan alınan bilgiler, üreticilerimizin önemli ölçüde kayba uğradığını açıkça ortaya koymaktadır.

ZARAR ÜLKE EKONOMİSİNE YANSIYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan “gıda arzı etkilenmeyecek” açıklamaları gerçeği örtmeye yetmemektedir. Üretici zarar gördüyse, bu zararın gıda zincirine ve ülke ekonomisine yansıması kaçınılmazdır.

CHP'li Erhan Adem'den 'Zirai Don' Sonrası Çağrı: 'Destek Mekanizmaları Hızlıca Devreye Sokulmalı' - Resim : 1

'DESTEKLER DEVREYE SOKULMALI'

Bu noktada çağrımız nettir: Don zararından etkilenen tüm üreticiler için hızlı, etkin ve adil destek mekanizmaları derhal devreye sokulmalıdır. Tespit çalışmaları şeffaf bir biçimde yürütülmeli ve üreticinin kaybı telafi edilmelidir. Tarım destek ödemeleri kapsamında açıklanan 6,6 milyar TL’lik kaynak, ancak adil dağıtıldığı ve zamanında ulaştırıldığı takdirde anlamlı olacaktır.

CHP'li Erhan Adem'den 'Zirai Don' Sonrası Çağrı: 'Destek Mekanizmaları Hızlıca Devreye Sokulmalı' - Resim : 2

'TOPLUMSAL BİR FELAKET'

Tarımda başarı; sadece üretimi artırmakla değil, üreticinin refahını ve üretim koşullarını iyileştirmekle mümkündür. Geçtiğimiz günlerde ise; İstanbul’da meydana gelen deprem, hepimize Türkiye’nin afetlere ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Şehirlerimizde yaşanan her deprem, sadece bir doğa olayı değil; önlem alınmadığı sürece toplumsal bir felakettir.

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