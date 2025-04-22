Zirai Don Felakete Dönüştü: 'Bu Yıl Bağ ve Bahçeden Ürün Alınması Mümkün Görünmüyor'

Türkiye’nin 36 ilinde etkilerini yoğun hissettiren ve 61 ilde de etkileri görülen zirai don olayı nedeniyle tarımsal üretimde ciddi kayıplar yaşandı. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle bahçe ürünlerinde meydana gelen zararla birlikte üreticilerin zor bir dönemle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Gürer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ceviz üretiminde de büyük kayıplar yaşandığının altını çizerek, “Türkiye'de ceviz üretimimizde yeterlilik yüzde 80 düzeyindeydi ve geri kalan yüzde 20'lik kısmı ithalatla karşılıyorduk. Ancak bu yıl cevizlerde büyük zarar oluştu. Sadece ceviz değil, badem, erik, şeftali ve diğer sert çekirdekli meyve ağaçları da büyük hasar gördü. Üreticinin bu yıl bağ ve bahçede ürün alması mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

'TARIMSAL ÜRETİMİN GELECEĞİ TEHLİKEYE GİRER'

Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan bahçelerdeki ağaçların büyük bölümünün TARSİM sigortası olmadığını vurgulayan Gürer, “Bu durum, üreticinin tüm zararını kendi başına karşılamak zorunda bırakıyor. Ağaçlar bile kuruma riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle TARSİM sigortası olsun ya da olmasın, tüm üreticilerin zararları mutlaka devlet tarafından karşılanmalı. Aksi takdirde, bu bahçelerin ve tarımsal üretimin geleceği tehlikeye girer” dedi.

Don olayının zamanlamasına dikkat çeken Gürer, "Nisan ayıyla birlikte tomurcuklanmaya başlayan ve çiçek açan ürünler, bu olumsuz hava koşulundan büyük zarar gördü. Bahçelerde erik ağacı gibi birçok üründe meyve yok. Bu yıl üretici, kendisine yetecek kadar dahi ürün elde edemeyecek durumda" ifadelerini kullandı.

Gürer, yaşanan kayıpların yalnızca ekonomik değil üretimin sürdürebilirliği açısından da büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Gürer, “. “Ceviz, badem, şeftali, kayısı, elma gibi farklı ürünlerde yaşanan kayıplar, üreticiyi zor durumda bıraktı. Üzüm bağlarında da ciddi hasar var. Çiftçimiz büyük mağduriyet içinde. Bu zararların karşılanması için acil adımlar atılmalı” dedi ve tarımsal faaliyetlerin sürebilmesi için devlet desteğinin şart olduğunu söyledi.