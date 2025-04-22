Önce Antalya Sonra Muğla, İki İlde Birden Alarm… Görenlerin Kanı Dondu

Antalya’da Konyaaltı Sahili açıklarında Mako cinsi bir köpek balığı, amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdı. Teknenin etrafından dolanan köpek balığının bir anda tekneye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'TEKNENİN ÇAPASINA SALDIRMIŞ'

O anları kameraya kaydeden Balıkçı Savaş Güzel, ‘Biraz korktuk, biraz heyecanlandık, ama güzel anlar yaşadık’ dedi. Güzel şöyle konuştu: Oğlumu hafta sonunda eğlendirmek için balığa çıkmıştık. Yaklaşık 30 metre derinliğe gelmiştik. O esnada büyük bir yüzgeç gördük su yüzeyinde, merak edip biraz yaklaştık. O anda da teknemizin sanal çapası sudaydı. Köpek balığını gördük. Önce bir hamle yaptı, biz ön tarafa geçtiğini sardık ama teknenin sanal çapasına saldırmış.

'YAVRU, DAHA AVLANMAYI BİLMİYOR'

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, köpek balığının yavru ve zararsız olduğunu belirtti. Gökoğlu ‘Vatandaşın çektiği görüntü iki önemli yanı var. Birinci yanı önemli olan kısmı Mako köpek balığı açıkta özellikle Orkinoslarla ve Palamut türleriyle gezer. Ve onların içerisinde olduğu için balıkçımız buna Palamut Köpek balığı ismini verir. Aynı familyadan olduğu için onlarla birlikte hareket ediyor, onlarla avlanıyor. Dolayısıyla yakalanan görüntülerdeki Mako köpek balığı yetişkin bir birey değil. Yavru, daha çocuk. Dolayısıyla avlanmayı bilmiyor’ dedi.

'MUĞLA’DA DA GÖRÜNTÜLENDİ'

Antalya’nın ardından bir köpekbalığı alarmı da Muğla’da verildi. Muğla’nın Datça ilçesinde iki köpek balığı kıyıya yakın bir noktada görüldü. Datça Sevgi Yolu’nun alt kısmındaki ahşap iskele civarında su yüzeyine çıkan köpekbalıkları endişe yarattı.

Kaynak: İHA