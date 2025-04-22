Mahkemeden Emsal Karar! Bu Emoji Cinsel Taciz Sayıldı

Diyarbakır'da Z.Y. adlı kadın, tanımadığı G.D. adlı erkekten gelen öpücük emojili "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları sonrası Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. G.D. hakkında 'cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkeme kararını verdi ve emsal bir karara imza attı. Savcılık da mütalaasında sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, G.D.'nin gönderdiği öpücük emojisi ve yazdığı mesaj nedeniyle 2 bin 800 lira idari para cezası ödemesine hükmetti. G.D. ile ilgili mahkeme ayrıca, denetim kararı verdi.

Kaynak: Sabah