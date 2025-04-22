Trabzon'da Sisler İçinde Heyelan Paniği! Toprak Altında Kalmaktan Son Onda Kurtuldular

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki heyelanda tek katlı boş ev yerle bir oldu. Heyelanlı bölgede sis de etkili olurken, sis nedeniyle tehlikenin farkında olmayan çevredeki vatandaşlar, yaşanan ikinci heyelanda mahalle halkı ve jandarma ekip otosu sireniyle yapılan sesli uyarılar sonucunda kurtuldu.

İlçeye bağlı Yusuflu Mahallesi'nde mezrada yamaç arazide önceki gün etkili olan sağanak ve sis sonrası heyelan meydana geldi. Kar sularının erimesi ve etkili olan sağanakla toprağın doygunluğa ulaştığı yamaç araziden kayan toprak kütlesi, beraberindeki kaya parçalarıyla yayla yoluna aktı. Heyelan nedeniyle yayla yolu ve köyün mahallelerini birbirine bağlayan güzergah toprakla doldu, boş bir ev yıkılırken, 1 ev de hasar gördü.

Bölgede yoğun sis de etkili olurken, görüş mesafesi bir hayli düştü. Bölgede ikinci bir heyelan da meydana gelirken, o anlarda yamaçta bulunan 5 kişi jandarma ekip otosu sireninden yapılan sesli uyarılar sayesinde toprak altında kalmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yusuflu Mahallesi Muhtarı Ömer Birinci, AFAD ekiplerinin 3 ay boyunca bölgeye girilmemesine karar verdiğini ifade ederek, "Çok fazla sis vardı. AFAD'a, jandarmaya ve kaymakama bilgi verdim. Jandarma ekipleri, buraya gelerek önlem aldı. Buradaki vatandaşların heyelandan haberi yoktu. Jandarma ekipleri sirenlerle yoldan geçmek isteyenleri uyardı, yolları kapattık. Heyelanlı alandaki evlerde kimse yoktu. Her gün gelip orada çalışıyorlardı; şans eseri o gün orada değillerdi. En büyük tesellimiz, bu oldu. Evlerden biri heyelanla yıkıldı. Diğeri ise kullanılamaz hale geldi. AFAD ekipleri buraya kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyledi. Heyelan dereye doğru akmaya devam ediyor. Tıkanan menfezleri açmak için iş makineleri çalışıyor. İlerideki farklı yolu bu güzergaha bağlayarak ulaşımı geçici olarak sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

‘ASIRLARDIR BÖYLE BİR ŞEY YAKALAMADIK’

Mahalle sakinlerinden Oktay Karabulut da felaketin boyutunu şöyle anlattı:

"Çok yağmur yağdı ama asırlardır bu bölgede böyle bir olay yaşamadık. O yüzden bu duruma hayret ediyorum. Komşumuzun evi yıkıldı; çok şükür ki can kaybımız yok. Burası, yoğun kullanılan bir ana yol ve yaylaya çıkan bir yoldu. Böyle bir şey ummazdık. Jandarma siren sesiyle vatandaşlarımızı uyarınca şans eseri kurtuldular.”

Kaynak: DHA