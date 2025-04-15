Bartın'da 5 Köyde Heyelan Meydana Geldi
Bartın'da kar sularının erimesiyle birçok bölgede heyelan meydana geldi. Kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Bartın’da kar sularının erimeye başlamasıyla tam 5 köyde heyelan meydana geldi. Yollar heyelan nedeniyle kapanırken, ekipler duruma müdahale etti.
Kentte 3 gün etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken, havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Kar sularının erimesiyle toprak yumuşadı ve bazı bölgelerde heyelan meydana geldi.
Ulus ilçesine bağlı Eseler, Eldeş, Güneyören, Kızıllar köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde heyelanlar meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile heyelanın yaşandığı köylerde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA